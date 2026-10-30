«Плотность культурной жизни в Краснодаре невероятно велика»
Актер и режиссер Алексей Мосолов — о голосовании за звание «Культурная столица 2028 года»
Краснодар вошел в тройку лидеров народного голосования за звание «Культурная столица 2028 года». Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Ранее Краснодар прошел в финал вместе с семью другими российскими городами. За победу также борются Владикавказ, Владимир, Вологда, Гатчина, Калуга, Кемерово и Тула. Народное голосование проходит на портале «Госуслуги» и продлится до 30 ноября. Как считает, актер, режиссер, один из основателей театра «Один театр», заслуженный артист Краснодарского края Алексей Мосолов, Краснодар имеет хорошие позиции в этой гонке.
«Шансы у Краснодара высокие хотя бы потому, что у города большая, активная и довольно сплоченная онлайн-аудитория. Если культурное сообщество и городские медиа действительно посчитают титул важным, то город легко может выйти на первое место. Исторически наш город насыщен гражданами с активной социальной позицией, а если прибавить к этому любовь к своему городу, то вот вам и победа. Являться при этом культурной столицей по объективным показателям не обязательно — говорю с некоторой долей иронии.
Победа может остаться красивой строчкой в новостях, а может стать поводом пересобрать образ города не только как торговый и спортивный центр Юга, но и место, куда едут за театром, выставками, фестивалями. Для нас как для независимого театра это шанс громче заявить: "Мы — знаковая часть культурного ландшафта города, а не его маргинальный закоулок".
Здесь важно не только завоевать победу, но и подхватить этот титул и на инерции этого события привлечь внимание туристов, которые ищут не только море, но и культурную программу, подтолкнуть резиденцию творческих специалистов, если они увидят здесь рабочую среду, в целом сделать Краснодар видимым на карте федеральной культурной политики.
Сегодня Краснодар гораздо больше ассоциируется с торговлей, футболом, парком и пробками, чем с искусством. При этом, если пройтись частным порядком по улицам города, велики шансы разорвать фокус внимания на клочки. В Краснодаре культурная активность проступает сквозь поры города. В каждой кофейне и закоулке что-то происходит, от масштабных событий до микрокультурных встреч. Плотность культурной жизни в Краснодаре невероятно велика. У нас около 15 независимых театров, музыкальные и киноинициативы, локальные фестивали, лекции, клубы, хенд-мейд мастерские. Но есть другая проблема. Все события существуют разрозненно: мало общих календарей и смысловых "зонтов", нет ощущения единого культурного ландшафта. Краснодар живет вспышками — яркие события словно возникают и исчезают.
Мы не Москва и не Петербург, но именно поэтому можем быть интересны. Есть шанс стать свидетелями, как культура прорастает снизу, от простых людей и частной инициативы.
У каждого из городов-финалистов есть своя сильная культурная идентичность. Многие из них сегодня воспринимаются как «классические» культурные центры России сильнее, чем Краснодар. Именно поэтому наша заявка особенная: мы претендуем не на роль "музейной столицы", а на роль живого, быстро растущего города, где культура создается здесь и сейчас, в независимых пространствах, на форумах, в маленьких залах и неочевидных местах. Наш шанс — показать Россию не только "историческую", но и современную городскую культуру Юга. Если это будет услышано, у Краснодара очень хорошие позиции в этой гонке».