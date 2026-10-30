«Плотность культурной жизни в Краснодаре невероятно велика»

У каждого из городов-финалистов есть своя сильная культурная идентичность. Многие из них сегодня воспринимаются как «классические» культурные центры России сильнее, чем Краснодар. Именно поэтому наша заявка особенная: мы претендуем не на роль "музейной столицы", а на роль живого, быстро растущего города, где культура создается здесь и сейчас, в независимых пространствах, на форумах, в маленьких залах и неочевидных местах. Наш шанс — показать Россию не только "историческую", но и современную городскую культуру Юга. Если это будет услышано, у Краснодара очень хорошие позиции в этой гонке».