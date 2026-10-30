41 врач пополнил медучреждения Глазова
Кадровый вопрос в медицине Глазова решают при поддержке «Росатома» и правительства Удмуртии
За два года штат городских медицинских учреждений Глазова пополнил 41 специалист. Из них 35 врачей пришли работать в Глазовскую межрайонную больницу и 6 врачей — в медико-санитарную часть № 41 ФМБА России. Новые специалисты усиливают поликлиники и стационары, помогая быстрее получать пациентам необходимую помощь.
Для врачей, впервые трудоустроившихся в учреждения здравоохранения Глазова, предусмотрены меры поддержки — с начала действия программы ими уже воспользовались 65 работников. Трое специалистов получили по 600 тыс. руб. на первоначальный взнос по ипотечному кредиту. Еще 62 медика ежемесячно получают компенсацию расходов на аренду жилья. Средства выделены в рамках соглашения между правительством Удмуртии и госкорпорацией «Росатом» о совместном финансировании проектов развития города за счет дополнительных налоговых поступлений от деятельности Чепецкого механического завода (АО ЧМЗ, градообразующее предприятие Глазова в составе Топливного дивизиона «Росатома»).
Соглашением предусмотрено софинансирование реконструкции Глазовской межрайонной больницы. Также на средства Чепецкого механического завода в Глазове реализуется программа «Росатома» и Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России по совершенствованию качества и доступности медицинской помощи. В ее рамках в прошлом году реконструирован первый этаж медико-санитарной части № 41 (ФБУЗ МСЧ № 41 ФМБА России), создана открытая регистратура и приветственная зона для посетителей. В этом году ведется модернизация второго этажа. После ремонта здесь разместятся участковые терапевты и будет организован прием врачей по ОМС.
«Для Чепецкого механического завода поддержка здравоохранения Глазова — это инвестиция в качество жизни в городе. Чем комфортнее условия для врачей, тем стабильнее работает городская медицина, а значит, увереннее чувствуют себя работники предприятия и все жители Глазова. Развивая инфраструктуру больниц и помогая решать жилищные вопросы медиков, мы вместе с Правительством республики создаем среду, в которой специалисты хотят оставаться надолго. Это напрямую укрепляет кадровый потенциал Глазова»,— отметил генеральный директор АО ЧМЗ Сергей Чинейкин.