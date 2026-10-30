41 врач пополнил медучреждения Глазова

Соглашением предусмотрено софинансирование реконструкции Глазовской межрайонной больницы. Также на средства Чепецкого механического завода в Глазове реализуется программа «Росатома» и Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России по совершенствованию качества и доступности медицинской помощи. В ее рамках в прошлом году реконструирован первый этаж медико-санитарной части № 41 (ФБУЗ МСЧ № 41 ФМБА России), создана открытая регистратура и приветственная зона для посетителей. В этом году ведется модернизация второго этажа. После ремонта здесь разместятся участковые терапевты и будет организован прием врачей по ОМС.