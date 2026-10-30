Паслер обратился к уральцам в связи с Днем памяти жертв политических репрессий
Губернатор Свердловской области Денис Паслер выпустил обращение к уральцам в связи с Днем памяти жертв политических репрессий, сообщили в региональном департаменте информационной политики.
Денис Паслер отметил, что сбережение народа России, защита чести и достоинства каждого гражданина являются основой для развития сильного и стабильного государства. Сегодняшняя дата напоминает о печальных уроках отечественной истории. «Жертвами эпохи тоталитаризма стали миллионы наших сограждан, несправедливо пострадавших за инакомыслие и смелость иметь собственное мнение, приговоренных к лагерям и тюрьмам, расстрелянных без суда и следствия. Их поломанные судьбы служат напоминанием того, что никакие политические цели не могут стоить человеческих жизней»,— подчеркнул губернатор.
Закон «О реабилитации жертв политических репрессий» был принят 35 лет назад. Он подчеркнул, что прошлое изменить невозможно, но нужно делать все для того, чтобы не повторить подобных событий, а высшими ценностями в стране оставались человек, его свобода и права.
День памяти жертв политических репрессий в России отмечается 30 октября. В ближайшее воскресенье октября от этой даты, 25 октября, в Свердловской области прошла гражданская панихида. Траурные мероприятия в этом году были приурочены к 30-летию со дня открытия Мемориала памяти жертв политических репрессий на 12-м км Московского тракта.