Паслер обратился к уральцам в связи с Днем памяти жертв политических репрессий

Денис Паслер отметил, что сбережение народа России, защита чести и достоинства каждого гражданина являются основой для развития сильного и стабильного государства. Сегодняшняя дата напоминает о печальных уроках отечественной истории. «Жертвами эпохи тоталитаризма стали миллионы наших сограждан, несправедливо пострадавших за инакомыслие и смелость иметь собственное мнение, приговоренных к лагерям и тюрьмам, расстрелянных без суда и следствия. Их поломанные судьбы служат напоминанием того, что никакие политические цели не могут стоить человеческих жизней»,— подчеркнул губернатор.