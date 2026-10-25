«Моего прадеда расстреляли в 1937 году за контрреволюцию»
День памяти жертв политических репрессий отмечается в России 30 октября с 1991 года по решению Верховного Совета РСФСР. Дата выбрана в связи с тем, что в 1974 году в этот день началась голодовка протеста заключенных в мордовских и пермских лагерях.
Мемориальный комплекс памяти жертв политических репрессий 1930–1950-х годов был открыт 26 октября 1996 года на 12-м км Московского тракта вблизи одного из крупнейших мест массовых захоронений жертв политических репрессий на Среднем Урале. На мемориальных плитах увековечены фамилии, даты рождения и смерти более 18,5 тыс. жителей Свердловской и Пермской областей, пострадавших в годы репрессий. 20 ноября 2017 года там была установлена скульптурная композиция «Маски скорби. Европа — Азия» скульптора Эрнста Неизвестного.