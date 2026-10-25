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Выпуск газеты №198«Ъ» Газета
Урал

«Моего прадеда расстреляли в 1937 году за контрреволюцию»

В Екатеринбурге почтили память жертв политических репрессий
На 12-м км Московского тракта в Екатеринбурге прошла гражданская панихида, приуроченная ко Дню памяти жертв политических репрессий. Ее посетило около трех десятков человек — в основном люди преклонного возраста. К ним присоединился корреспондент «Ъ-Урал» Артем Путилов.

Артем Путилов

Воскресенье, 25 октября, в Екатеринбурге было солнечным, погожим — ни ветра, ни дождя, ни мороза. В 12:00 около здания администрации города три автобуса ждали тех, кто хотел бы бесплатно доехать до Мемориала памяти жертв политических репрессий на 12-м км Московского тракта.

День памяти жертв политических репрессий отмечается в России 30 октября с 1991 года по решению Верховного Совета РСФСР. Дата выбрана в связи с тем, что в 1974 году в этот день началась голодовка протеста заключенных в мордовских и пермских лагерях.

Мемориальный комплекс памяти жертв политических репрессий 1930–1950-х годов был открыт 26 октября 1996 года на 12-м км Московского тракта вблизи одного из крупнейших мест массовых захоронений жертв политических репрессий на Среднем Урале. На мемориальных плитах увековечены фамилии, даты рождения и смерти более 18,5 тыс. жителей Свердловской и Пермской областей, пострадавших в годы репрессий. 20 ноября 2017 года там была установлена скульптурная композиция «Маски скорби. Европа — Азия» скульптора Эрнста Неизвестного.

В основном места в автобусах заняли пожилые люди с цветами в руках. Они обсуждали бытовые проблемы и цены на купленные букеты.
«Маски скорби. Европа — Азия» скульптора Эрнста Неизвестного

«Маски скорби. Европа — Азия» скульптора Эрнста Неизвестного

Артем Путилов

Автобусы остановились у «Масок скорби». Люди разошлись по Мемориальному комплексу — территории с большим белым крестом и каменными стелами со списками репрессированных. На пересечении всех тропинок установлен небольшой шпиль со знаками четырех конфессий: православие, католичество, иудаизм, мусульманство.
Кто-то из приехавших влажной салфеткой оттирал пыль и грязь от гранита, кто-то доставал граненые стопки, бутерброды и шпроты.
Бабушка в светлой косынке пять минут молилась перед постаментом, а затем рассказала корреспонденту «Ъ-Урал», что ее дед был расстрелян за контрреволюцию, а дедушка по другой родственной линии умер в лагерях в Республике Коми. «Я ежегодно езжу. Жаль, что мемориал не открыли раньше, мама не дожила до этого момента. В 1937 году дедушка просто канул в лету и больше мы о нем не слышали»,— пояснила она.
«Моего прадеда расстреляли в 1937 году за контрреволюцию. Обычного уральского крестьянина, церковника, который за всю свою жизнь никогда не выезжал из своего села»,— рассказал историк Алексей Мосин, возглавляющий признанное иностранным агентом екатеринбургское общество «Мемориал» (федеральный «Мемориал» признан иноагентом, экстремистским объединением и ликвидирован). Он пожаловался, что екатеринбургскую организацию не получилось ликвидировать из-за долгов на счетах.
На мемориале прошла гражданская панихида памяти «невинно убиенных» с участием представителей разных конфессий. Главный раввин Екатеринбурга и Свердловской области Зелиг Ашкенази поблагодарил организаторов за то, что акция прошла в воскресенье, а не в субботу, так как «правила шаббата запрещают иудеям ездить на автомобилях».
Заместитель муфтия духовного управления мусульман Свердловской области Ибрагим Якубов пообещал корреспонденту «Ъ-Урал», что, придя в мечеть, призовет своих единоверцев помолиться за дедов, пострадавших в репрессиях. «Если не мы, то кто? Кому еще рассказать о наших братьях, сестрах, которые безвинно покинули жизнь. Когда мемориальную часть будут реконструировать, то наши мусульмане обязательно примут участие»,— добавил он.
После возложения цветов и венков большинство приехавших ушло в автобусы, чтобы уехать обратно.
Артем Путилов
Главное. Урал