«Моего прадеда расстреляли в 1937 году за контрреволюцию»

Бабушка в светлой косынке пять минут молилась перед постаментом, а затем рассказала корреспонденту «Ъ-Урал», что ее дед был расстрелян за контрреволюцию, а дедушка по другой родственной линии умер в лагерях в Республике Коми. «Я ежегодно езжу. Жаль, что мемориал не открыли раньше, мама не дожила до этого момента. В 1937 году дедушка просто канул в лету и больше мы о нем не слышали»,— пояснила она.