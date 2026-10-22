К мемориалу памяти жертв политических репрессий на Урале организуют автобусы

День памяти жертв политических репрессий в России отмечается 30 октября. Выезд назначен на ближайшее к этой дате воскресенье месяца — 25 октября. После Божественной литургии для желающих принять участие в панихиде будут организованы автобусы с отъездом в 12:00 от мэрии. От мемориала отправление запланировано в 16:00.