К мемориалу памяти жертв политических репрессий на Урале организуют автобусы
На 12 км Московского тракта под Екатеринбургом к мемориалу организуют автобусы для гражданской панихиды памяти жертв политических репрессий, сообщили в Музее истории Екатеринбурга. Траурные мероприятия в этом году приурочены к 30-летию со дня открытия Мемориала памяти жертв политических репрессий.
День памяти жертв политических репрессий в России отмечается 30 октября. Выезд назначен на ближайшее к этой дате воскресенье месяца — 25 октября. После Божественной литургии для желающих принять участие в панихиде будут организованы автобусы с отъездом в 12:00 от мэрии. От мемориала отправление запланировано в 16:00.
Мемориальный комплекс памяти жертв политических репрессий 1930–1950-х годов расположен вблизи одного из крупнейших мест массовых захоронений жертв политических репрессий на Среднем Урале. Он создан на средства муниципального бюджета при участии горожан. На мемориальных плитах увековечены фамилии, даты рождения и смерти более 18,5 тыс. жителей Свердловской и Пермской областей, пострадавших в годы репрессий. В 2017 году ансамбль комплекса был дополнен скульптурной композицией «Маски Скорби Европа – Азия» работы Эрнста Неизвестного.