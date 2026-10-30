Суд арестовал главу «Омской областной газовой компании» по делу о мошенничестве

Подписку о невыезде бизнесмену назначили в июле прошлого года. Тогда ему инкриминировали хищение свыше 47 млн руб. у поставщика газа и более 4 млн руб. — из регионального бюджета. В том же году Денис Кришкевич стал фигурантом дела по ч. 3 ст. 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов).