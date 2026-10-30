Суд арестовал главу «Омской областной газовой компании» по делу о мошенничестве
Центральный райсуд Омска изменил меру пресечения с подписки о невыезде на заключение под стражу учредителю «Омской областной газовой компании» (ООГК) Денису Кришкевичу. Его поместили в СИЗО до 3 февраля 2027 года, сообщил объединенный пресс-центр судов общей юрисдикции региона.
По версии следствия, Денис Кришкевич, уже являясь фигурантом другого уголовного дела, совершил новое преступление: вместе с соучастниками похитил принадлежащий ООГК сжиженный природный газ. Ущерб компании и ее кредиторам оценивается более чем в 2 млн руб. Бизнесмену предъявлены обвинения в мошенничестве (ч. 4, ч. 7 ст. 159 УК РФ).
Подписку о невыезде бизнесмену назначили в июле прошлого года. Тогда ему инкриминировали хищение свыше 47 млн руб. у поставщика газа и более 4 млн руб. — из регионального бюджета. В том же году Денис Кришкевич стал фигурантом дела по ч. 3 ст. 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов).
В апреле 2026 года арбитражный суд Омской области признал ООГК банкротом. Функции руководителя компании перешли к конкурсному управляющему. ООГК снабжала газом около 17 тыс. жилых помещений в 29 районах и Омске.