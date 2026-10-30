Глава Кисловодска ответил на более чем 90 вопросов жителей
Глава Кисловодска Евгений Моисеев 29 октября провел ежемесячную прямую линию с жителями, в ходе которой поступило более 90 вопросов, в том числе 11 телефонных звонков. Часть обращений он рассмотрел в прямом эфире, остальные передали профильным подразделениям администрации, сообщили в пресс-службе горадминистрации.
Жители поднимали вопросы отопления, состояния дорог, благоустройства, уличного освещения, работы общественного транспорта, управляющих и ресурсоснабжающих компаний.
Кроме того, участники эфира обсудили ремонт бювета на «Замке коварства и любви» и работу городского оркестра в конгресс-центре «Россия».
Одно из обращений касалось отключения с 1 ноября проводного радио у жительницы улицы Седлогорской. По словам господина Моисеева, для нее решили приобрести беспроводное радио, чтобы она могла продолжить слушать любимую радиостанцию.
Все поступившие обращения, которые не удалось решить во время эфира, направлены на дальнейшую проработку.