Глава Кисловодска ответил на более чем 90 вопросов жителей

Глава Кисловодска Евгений Моисеев 29 октября провел ежемесячную прямую линию с жителями, в ходе которой поступило более 90 вопросов, в том числе 11 телефонных звонков. Часть обращений он рассмотрел в прямом эфире, остальные передали профильным подразделениям администрации, сообщили в пресс-службе горадминистрации.