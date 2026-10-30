В Ярославле перекрыли выезд в сторону Москвы из-за опасности БПЛА

В Ярославле в целях обеспечения безопасности перекрыли движение транспорта на выезде в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой. Об этом губернатор Михаил Евраев сообщил в своем канале в «Максе» в 6:55.