В Ярославле перекрыли выезд в сторону Москвы из-за опасности БПЛА
В Ярославле в целях обеспечения безопасности перекрыли движение транспорта на выезде в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой. Об этом губернатор Михаил Евраев сообщил в своем канале в «Максе» в 6:55.
«Воздержитесь от поездок в указанном направлении и в его окрестностях либо выбирайте маршрут, минуя этот участок», — призвал глава региона.
В связи с перекрытием изменены маршруты общественного транспорта. Автобусы, следующие по Московскому проспекту, временно объезжают закрытый участок через Суздальское шоссе и улицу Калинина. Также выполняются укороченные рейсы до пересечения улицы Нагорной с Московским проспектом и железнодорожного вокзала на Московском проспекте.
Межмуниципальные автобусы, маршруты которых проходят по перекрытому участку трассы М8, временно не выполняют рейсы и находятся на территории автовокзала. По словам губернатора, изменения в движение транспорта вносятся оперативно с учетом ограничений.
Подразделения Минобороны и силовых ведомств продолжают работу по обеспечению безопасности. Ранее в Ярославской области объявили беспилотную опасность. Учреждения региона работают в штатном режиме. С 0:35 Росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Ярославля.