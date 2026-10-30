Бюджет Омской области запланирован с дефицитом в размере 2,8 млрд рублей

Напомним, в декабре 2025-го в Омской области был принят в первоначальном варианте бюджет на 2026 год. Его доходы тогда были утверждены в объеме 177,05 млрд руб., расходы — 178,6 млрд руб., дефицит — 1,55 млрд руб. По итогам первого полугодия доходы превысили расходы на 0,5 млрд руб.