Бюджет Омской области запланирован с дефицитом в размере 2,8 млрд рублей
Документ направлен в Законодательное собрание
Правительство Омской области внесло в Законодательное собрание проект бюджета региона на 2027 год. Об этом сообщил глава региона Виталий Хоценко.
Кабмин запланировал доходы в объеме 200,9 млрд руб., расходы — 203,7 млрд руб. Таким образом, дефицит должен составить 2,8 млрд руб.
«В 2027 году впервые областной бюджет превысит 200 млрд руб.»,— отметил глава региона.
Напомним, в декабре 2025-го в Омской области был принят в первоначальном варианте бюджет на 2026 год. Его доходы тогда были утверждены в объеме 177,05 млрд руб., расходы — 178,6 млрд руб., дефицит — 1,55 млрд руб. По итогам первого полугодия доходы превысили расходы на 0,5 млрд руб.