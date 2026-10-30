В Ярославской области объявили беспилотную опасность

Глава региона призвал жителей сохранять спокойствие и ждать отбоя сигнала. Находящимся на улице рекомендовано покинуть открытые участки и укрыться в ближайших зданиях. В помещениях следует зашторить окна или опустить жалюзи, отойти от окон и по возможности находиться в комнатах со сплошными стенами.