В Ярославской области объявили беспилотную опасность
В Ярославской области утром 30 октября объявлена беспилотная опасность. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев в своем канале в «Максе» в 6:20.
По его словам, подразделения Минобороны и силовых ведомств ведут работу по отражению атаки. Учреждения региона работают в штатном режиме. Росавиация с 0:35 ввела временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Ярославля.
Глава региона призвал жителей сохранять спокойствие и ждать отбоя сигнала. Находящимся на улице рекомендовано покинуть открытые участки и укрыться в ближайших зданиях. В помещениях следует зашторить окна или опустить жалюзи, отойти от окон и по возможности находиться в комнатах со сплошными стенами.
Ранее беспилотная опасность действовала в Ярославской области в ночь на 22 октября. Как сообщал «Ъ-Ярославль», тогда силы ПВО и радиоэлектронной борьбы нейтрализовали два беспилотника.