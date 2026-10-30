«Сибирь» на своей арене обыграла лидера «Востока»

Хозяева выиграли со счетом 5:2. В составе «Сибири» дважды отличился Александр Мирзабалаев, ранее выступавший за «Магнитку» — фарм-клуб «Металлурга». «Разговор ранее был о том, что он мало внимания уделял обороне, пытался бежать и просто забивать, это у него не пошло. Был промежуток, что нам надо было на это среагировать. Мы среагировали и убрали его в ротацию. Он подумал, вышел и уже в Челябинске (матч с «Трактором» 26 октября.— «Ъ») уже было видно, что от него требуют игры в обороне. Сегодня все это вознаградилось ему — он убежал и забил голы»,— оценил его игру главный тренер «Сибири» Ярослав Люзенков (цитата по сайту клуба).