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Выпуск газеты №202«Ъ» Газета
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Доля работающих по договорам ГПХ сократилась в августе до 5%

Российские компании стали реже нанимать сотрудников по договорам гражданско-правового характера (ГПХ), следует из данных Росстата. По статистике ведомства (без учета малого бизнеса), по итогам августа такие работники замещали всего 5% всех рабочих мест. Доля штатных сотрудников (без учета совместителей) составляла 93,4% от общей численности замещенных рабочих мест, внешних совместителей — 1,6%.
С 2024 года количество договоров ГПХ на рынке труда постепенно росло и достигло пика в начале 2026 года (5,5% работавших). Сейчас такие договоры в общей сложности охватывают 1,782 млн рабочих мест. Большая часть из них приходится на торговлю (887 тыс. рабочих мест), на сферу финансов и страхования (292 тыс.), здравоохранения и социальных услуг (100 тыс.). Реже всего эта форма оформления занятости используется в таких отраслях, как рыболовство (0,6 тыс.), добыча нефти (0,2 тыс.), совсем не используется при производстве табачных изделий.
Нынешнее сокращение показателя, считают юристы, может быть связано с ужесточением трудового регулирования. В то же время исполнители работ и услуг по ГПХ могут переходить в режим самозанятости или регистрировать ИП.
Подробнее — в материале «Ъ» «Договоры меняют характер».