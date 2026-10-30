Доля работающих по договорам ГПХ сократилась в августе до 5%

С 2024 года количество договоров ГПХ на рынке труда постепенно росло и достигло пика в начале 2026 года (5,5% работавших). Сейчас такие договоры в общей сложности охватывают 1,782 млн рабочих мест. Большая часть из них приходится на торговлю (887 тыс. рабочих мест), на сферу финансов и страхования (292 тыс.), здравоохранения и социальных услуг (100 тыс.). Реже всего эта форма оформления занятости используется в таких отраслях, как рыболовство (0,6 тыс.), добыча нефти (0,2 тыс.), совсем не используется при производстве табачных изделий.