КПРФ и «Справедливая Россия» воздержались при голосовании за проект бюджета

Коммунистов больше всего интересовал дефицит. «Почти 5,5 трлн — это большой дефицит, насколько просчитываются риски и из каких источников предлагается финансировать?» — обратился Анатолий Локоть (КПРФ) к вице-премьеру и главе Минфина Антону Силуанову. Эсер Николай Стариков обратил внимание на снижение средств, заложенных на горячее питание учеников начальных классов. Ситуация, очевидно, связана с демографией, но не должен ли бюджет «быть средством изменения печальных тенденций, а не средством их фиксации», поинтересовался он у Антона Силуанова.