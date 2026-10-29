КПРФ и «Справедливая Россия» воздержались при голосовании за проект бюджета
При рассмотрении Госдумой проекта федерального бюджета на ближайшую трехлетку в первом чтении. «Единая Россия» (ЕР) вслед за правительством настаивала на сбалансированности и устойчивости документа, а оппозиция пеняла на растущий дефицит и сокращение инвестиций. В результате КПРФ и «Справедливая Россия» воздержались, тогда как остальные депутаты документ поддержали.
Первый вопрос сформулировал спикер Вячеслав Володин (ЕР), который поинтересовался, что предпринято «в части оказания помощи онкобольным». В ответ глава профильного комитета Андрей Макаров (ЕР) заверил председателя, что соответствующие статьи «растут каждый год» по всем направлениям: «То, что когда-то в рамках "самой бесплатной медицины" было приговором, сегодня просто диагноз».
Коммунистов больше всего интересовал дефицит. «Почти 5,5 трлн — это большой дефицит, насколько просчитываются риски и из каких источников предлагается финансировать?» — обратился Анатолий Локоть (КПРФ) к вице-премьеру и главе Минфина Антону Силуанову. Эсер Николай Стариков обратил внимание на снижение средств, заложенных на горячее питание учеников начальных классов. Ситуация, очевидно, связана с демографией, но не должен ли бюджет «быть средством изменения печальных тенденций, а не средством их фиксации», поинтересовался он у Антона Силуанова.