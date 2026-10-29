Как завершился в Москве саммит «Россия—Африка»

Здесь, за огромным столом в Александровском зале Кремля, сидели очень разные люди. Люди в ковбойских шляпах, люди в гражданских костюмах и в военных френчах, люди в джинсовых рубашках, спящие люди... И все они любили Владимира Путина. А он любил их и каждому давал слово. Их было 28. А за спиной была Африка.