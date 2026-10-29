На Кубани производство кухонь увеличилось в 3,4 раза за девять месяцев
Производство кухонных шкафов в Краснодарском крае за январь—сентябрь 2026 года увеличилось в 3,4 раза, до 12,5 тыс. штук. Выпуск матрасов вырос на 28,6%, до 402,1 тыс. штук, металлической офисной мебели — на 21,9%, до 847,9 млн руб. Об этом говорится в материалах Краснодарстата, которые изучил «Ъ-Кубань».
В то же время производство строительных растворов сократилось на 25,3%, до 57,7 тыс. куб. м, асфальтобетонных смесей — на 24,3%, до 1,09 млн тонн, сборных строительных изделий из цемента, бетона или искусственного камня — на 21%, до 872,8 тыс. куб. м. Выпуск строительного гипса уменьшился на 18,6%, до 387,9 тыс. тонн, цемента — на 14,1%, до 4 млн тонн, керамического строительного кирпича — на 12,6%, до 197,4 млн условных кирпичей. При этом производство готового товарного бетона выросло на 36,6%, до 4,35 млн куб. м.
В добыче полезных ископаемых производство щебня снизилось на 31,4%, до 3,25 млн куб. м, природного песка — на 19%, до 3,14 млн куб. м. В химической промышленности выпуск этиленовых полимеров в первичных формах сократился на 55,4%, до 3,61 тыс. тонн, полимерных лакокрасочных материалов — на 30,5%, до 18,1 тыс. тонн. При этом производство моющих средств выросло в 2,1 раза, до 14,25 тыс. тонн, инсектицидов — на 17,5%, до 2,67 тыс. тонн.
В производстве резиновых и пластмассовых изделий выпуск мешков и сумок из этиленовых полимеров уменьшился на 22,6%, до 633 млн штук, пластмассовых труб, шлангов и фитингов — на 10%, до 40,2 тыс. тонн, оконных блоков — на 3,4%, до 2,19 млн кв. м. При этом производство прочих пластмассовых упаковочных изделий увеличилось на 14,1%, до 503,1 млн штук.
В текстильной промышленности выпуск подушек снизился на 35,8%, до 5,3 тыс. штук, постельного белья — на 19,8%, до 198,1 тыс. штук. Производство мужских костюмов и комплектов из текстильных материалов сократилось на 50,7%, до 68 тыс. штук. При этом выпуск трикотажных джемперов, пуловеров и кардиганов увеличился на 30,1%, до 100,5 тыс. штук, обуви — на 9,5%, до 12,33 млн пар.
В производстве бумаги и бумажных изделий выпуск бумажных мешков и сумок вырос на 37,7%, до 32,7 млн штук, бумаги и картона — на 11,8%, до 52,3 тыс. тонн. Производство электроэнергии за девять месяцев составило 9,94 млрд кВт·ч, что на 6,7% меньше прошлогоднего уровня. Выпуск пара и горячей воды, напротив, увеличился на 5,8%, до 12,69 млн Гкал.
Темпы изменения по отдельным видам продукции приведены в сравнении с январем—сентябрем 2025 года. Для продукции, объем которой указан в денежном выражении, динамика рассчитана исходя из фактических цен соответствующих периодов.