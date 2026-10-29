На Кубани производство кухонь увеличилось в 3,4 раза за девять месяцев

В то же время производство строительных растворов сократилось на 25,3%, до 57,7 тыс. куб. м, асфальтобетонных смесей — на 24,3%, до 1,09 млн тонн, сборных строительных изделий из цемента, бетона или искусственного камня — на 21%, до 872,8 тыс. куб. м. Выпуск строительного гипса уменьшился на 18,6%, до 387,9 тыс. тонн, цемента — на 14,1%, до 4 млн тонн, керамического строительного кирпича — на 12,6%, до 197,4 млн условных кирпичей. При этом производство готового товарного бетона выросло на 36,6%, до 4,35 млн куб. м.