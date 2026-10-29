Акционеры «Русала» начинают новое разбирательство в Высоком суде Лондона
Миноритарные акционеры «Русала», включая «Суал Партнерс», связанный с Виктором Вексельбергом, начали новый спор с En+ и Олегом Дерипаской в Высоком суде Лондона. Среди ответчиков — бывший глава совета директоров En+ лорд Грегори Баркер, инжиниринговая компания и железнодорожный оператор. Суть спора пока неизвестна, но участие контрагентов может говорить о том, что он касается сделок «Русала» и их условий, считают юристы.
«Суал Партнерс», основным акционером которого считается Виктор Вексельберг (занимает 18-е место в рейтинге Forbes с состоянием $10,2 млрд), на конец июня владеет 22,52% «Русала», крупнейшего производителя алюминия вне Китая. Еще 56,88% принадлежит En+, где 35% голосующих акций контролирует Олег Дерипаска (26-е место рейтинга Forbes с $7,6 млрд). «Алюминвест Холдинг» на конец июня 2025 года принадлежало 6,7% «Русала», следует из отчета компании.