Акционеры «Русала» начинают новое разбирательство в Высоком суде Лондона

Миноритарные акционеры «Русала», включая «Суал Партнерс», связанный с Виктором Вексельбергом, начали новый спор с En+ и Олегом Дерипаской в Высоком суде Лондона. Среди ответчиков — бывший глава совета директоров En+ лорд Грегори Баркер, инжиниринговая компания и железнодорожный оператор. Суть спора пока неизвестна, но участие контрагентов может говорить о том, что он касается сделок «Русала» и их условий, считают юристы.