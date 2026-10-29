На Дону помидоры подорожали за неделю на 10%

В категории медикаментов наиболее заметно подорожал «Ренгалин» — на 1,01%, до 400,17 руб. за упаковку из 20 таблеток. Цена нафазолина выросла на 0,1%, до 69,98 руб. за флакон объемом 15 мл. При этом активированный уголь подешевел на 0,12%, до 24,69 руб. за упаковку из десяти таблеток, «Корвалол» — на 0,75%, до 55,32 руб. за флакон объемом 25 мл.