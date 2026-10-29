На Дону помидоры подорожали за неделю на 10%
В Ростовской области наибольший рост среди наблюдаемых потребительских цен за неделю с 19 по 26 октября зафиксирован на свежие помидоры — на 10,08%. Больше всего подешевел бензин марки АИ-92 — на 2,1%. Об этом говорится в материалах Ростовстата о средних ценах, с которыми ознакомился «Ъ-Ростов».
Помимо помидоров, заметнее всего подорожали огурцы — на 3,34%, картофель — на 2,21%. Цены на фруктово-ягодные консервы для детского питания выросли на 1,65%, гречневую крупу — на 1,57%, куриные яйца — на 1,32%. Среди продуктов питания также отмечено снижение цен. Яблоки подешевели на 1,41%, морковь — на 1,29%, пшено — на 0,78%, сахар-песок — на 0,54%, поваренная соль — на 0,46%, подсолнечное масло — на 0,34%.
На рынке непродовольственных товаров наиболее заметно выросли цены на стиральный порошок — на 1,03%, до 194,56 руб. за кг, зубные щетки — на 0,97%, до 134,27 руб. за штуку, пачку сигарет с фильтром — на 0,71%. Джинсовые брюки для детей школьного возраста подорожали на 0,65%, туалетная бумага — на 0,65%.
Помимо бензина АИ-92, снизились цены на напольные электропылесосы — на 1,5%, до 9,3 тыс. руб. за штуку. Дизельное топливо подешевело на 0,97%, до 77,45 руб. за литр, бензин АИ-95 — на 0,96%, до 82,66 руб. за литр. Цена бензина АИ-98 и выше, напротив, осталась без изменений и составила 111,49 руб. за литр.
В категории медикаментов наиболее заметно подорожал «Ренгалин» — на 1,01%, до 400,17 руб. за упаковку из 20 таблеток. Цена нафазолина выросла на 0,1%, до 69,98 руб. за флакон объемом 15 мл. При этом активированный уголь подешевел на 0,12%, до 24,69 руб. за упаковку из десяти таблеток, «Корвалол» — на 0,75%, до 55,32 руб. за флакон объемом 25 мл.
В сфере услуг тарифы на проезд в городском автобусе, трамвае и троллейбусе остались без изменений. Стоимость поездки на автобусе составила 44,01 руб., на трамвае — 34 руб., на троллейбусе — 35,73 руб. Модельная стрижка в женском зале подорожала на 0,13%, до 752,88 руб., в мужском — на 0,87%, до 614,76 руб. Стоимость восстановления зуба пломбой не изменилась и составила 3,03 тыс. руб.
Индексы отражают изменение цен по сравнению с предыдущей датой регистрации Ростовстата. Приведенные значения относятся к отдельным товарам и услугам, включенным в наблюдение, и не характеризуют изменение общего уровня потребительских цен.