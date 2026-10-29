Жители Прикамья стали на 77% чаще интересоваться инвестициями
Общее число пользователей популярных брокерских платформ в Пермском крае за первые девять месяцев 2026 года выросло на 77% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба «Мегафона» со ссылкой на аналитиков Yota. Аудитория площадок для брокеров в возрасте 18-24 лет в регионе с января по сентябрь увеличилась в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.
Основными пользователями инвестиционных платформ являются пермяки 35-44 лет (44%), это на 86% больше, чем в прошлом году. Аудитория 45-54 лет увеличилась на 65%, а 55-64 лет — на 51%. Мужчины составляют 66% пользователей инвестиционных площадок, при этом их количество увеличилось на 71%, тогда как женщин — на 92%.
По интересу к инвестициям Пермский край вошел в топ-15. Повышенную заинтересованность к этой теме также проявляют жители Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В 2026 году наибольший интерес пользователей к инвестициям пришелся на лето. В июле объем интернет-трафика на профильные порталы в Прикамье вырос на 41% по сравнению со среднемесячными показателями. Наименьшие значения были зафиксированы в мае.