Жители Прикамья стали на 77% чаще интересоваться инвестициями

Общее число пользователей популярных брокерских платформ в Пермском крае за первые девять месяцев 2026 года выросло на 77% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба «Мегафона» со ссылкой на аналитиков Yota. Аудитория площадок для брокеров в возрасте 18-24 лет в регионе с января по сентябрь увеличилась в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.