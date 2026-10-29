СКР проверит сообщения о срыве сроков строительства ЖК «Рахманинов» в Великом Новгороде

В Великом Новгороде Следственный комитет организовал доследственную проверку после сообщений о возможном нарушении сроков строительства жилого комплекса «Рахманинов». Поводом стали публикации в социальных сетях, в которых дольщики выразили опасения по поводу завершения работ и передачи квартир, сообщили в Telegram-канале регионального управления.