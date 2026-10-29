СКР проверит сообщения о срыве сроков строительства ЖК «Рахманинов» в Великом Новгороде
В Великом Новгороде Следственный комитет организовал доследственную проверку после сообщений о возможном нарушении сроков строительства жилого комплекса «Рахманинов». Поводом стали публикации в социальных сетях, в которых дольщики выразили опасения по поводу завершения работ и передачи квартир, сообщили в Telegram-канале регионального управления.
По опубликованным сведениям, строительство комплекса фактически приостановлено: на площадке нет рабочих, а некоторые здания остаются без крыш. Участники долевого строительства опасаются, что застройщик не выполнит обязательства в сроки, предусмотренные договорами.
Проверку организовали по поручению руководителя следственного управления СКР России по Новгородской области Николая Супруна.
Следователям предстоит установить обстоятельства произошедшего, оценить действия лиц, ответственных за строительство, и проверить, соблюдаются ли права участников долевого строительства.