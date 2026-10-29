В Петербурге двух уличных музыкантов арестовали на двое суток за исполнение песни Noize MC*
Приморский районный суд Санкт-Петербурга арестовал на двое суток двух молодых людей, исполнявших на улице песню Noize MC (признан в РФ иностранным агентом) «Кооператив „Лебединое озеро“» (песня «Кооператив „Лебединое озеро“» на странице сайта YouTube и на сайте автора песни признана судом запрещенной к распространению информацией). Кроме того, Иннокентию Кустову и Сергею Никульшину назначили штрафы по 15 тыс. рублей. Об этом 29 октября сообщила объединенная пресс-служба судов города.
Музыкантов признали виновными по трем статьям КоАП РФ: о дискредитации использования Вооруженных сил РФ (ст. 20.3.3), организации массового пребывания граждан в общественном месте с нарушением общественного порядка (ст. 20.2.2) и мелком хулиганстве (ст. 20.1).
По материалам административного дела, 27 октября молодые люди выступали на пешеходной дорожке у дома 33 на Мебельной улице. Они исполняли песню с использованием звукоусиливающей аппаратуры и нецензурной лексики. По версии суда, вокруг музыкантов собралась толпа, мешавшая прохожим, которые в итоге обратились в полицию.
В пресс-службе суда также отметили, что господа Кустов и Никульшин официально не трудоустроены. По данным ведомства, ранее один из них занимался обучением детей вокалу, другой — танцам.
*Noize MC признан в России иностранным агентом.