В Петербурге двух уличных музыкантов арестовали на двое суток за исполнение песни Noize MC*

Приморский районный суд Санкт-Петербурга арестовал на двое суток двух молодых людей, исполнявших на улице песню Noize MC (признан в РФ иностранным агентом) «Кооператив „Лебединое озеро“» (песня «Кооператив „Лебединое озеро“» на странице сайта YouTube и на сайте автора песни признана судом запрещенной к распространению информацией). Кроме того, Иннокентию Кустову и Сергею Никульшину назначили штрафы по 15 тыс. рублей. Об этом 29 октября сообщила объединенная пресс-служба судов города.