Готовь кадры смолоду

Руководитель отдела по работе с персоналом ICL Services Камиля Камальдинова рассказывает, что, уверенно входя в число лидеров, регион сохраняет сильную IT-базу: на март 2026 года 684 компании из Татарстана имеют аккредитацию Минцифры России. Она обращает внимание, что технологию можно купить и внедрить за квартал, но самое важное — люди: новые привычки и компетенции команды формируются годами. «Что в Татарстане получается особенно хорошо, так это совместная работа. Власть, бизнес и вузы здесь не просто декларируют партнерство, а регулярно садятся за один стол. Кадровые вопросы перестают быть внутренней задачей одной компании и становятся частью региональной повестки», — подчеркивает госпожа Камальдинова.