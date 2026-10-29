Готовь кадры смолоду
В федеральном рейтинге цифровой трансформации регионов, опубликованном в марте 2026 года, Республика Татарстан входит в первую тройку. Быть одним из цифровых лидеров непросто. За каждым решением стоят люди, которые активно внедряют новые технологии в повседневную жизнь. Готовить специалистов в республике начинают со школьного возраста. В Татарстане работает проект «Код будущего», где школьники 8–11-х классов и студенты колледжей могут бесплатно освоить востребованные IT-специальности, такие как программирование, робототехника, искусственный интеллект. Запущен республиканский акселератор «Дай 5!», в котором школьники Татарстана создают свои первые IT-проекты, а в ста школах республики открыты ИИ-кружки.
Динамичное развитие
Структурный подход уже сейчас дает свои результаты. Республика стала победителем в ключевом направлении всероссийского рейтинга «Индекс активности регионов в ИИ» — в номинации «Образовательная активность» премии AI Awards 2026. А на IV сезоне всероссийского конкурса растущих российских брендов «Знай наших», организованного Агентством стратегических инициатив, Татарстан получил награду «За развитие технологических брендов». Среди победителей — развивающий ИИ-сервис Brainphone, который выявляет признаки болезни Паркинсона по голосу; аналитическая платформа для работы с корпоративными данными «Р13.Орбита»; компьютерные тренажеры для нефтегазовой отрасли РТСИМ и городские системы наблюдения с помощью дронов «Геопейджер».
«Темпы цифровой трансформации Татарстана уже сегодня являются динамичными, а после инфраструктурных инвестиций 2026–2027 годов станут еще более интенсивными. Так, на реализацию регионального проекта “Прорывные IT-решения отраслей экономики, социальной сферы, государственного и муниципального управления” в РТ до 2029 года предусмотрено 5 млрд рублей из республиканского бюджета. Очень важным импульсом развития является принятие долгосрочной государственной программы развития искусственного интеллекта и создание цифровой платформы “ГосПромпт” в качестве инфраструктуры развития отраслевых решений, благодаря которой значительно снижены стоимость реализации отраслевых ИИ-ассистентов и сроки доведения до продуктивной эксплуатации», — говорит генеральный директор АО «Рассвет 13» Виктор Зубарев.
Он приводит в пример создание АО «РИВЦ» решения для отраслевой аналитики в области сельского хозяйства «Спутник.Фермер», которое было реализовано от идеи до внедрения за один квартал. «Следующий важный этап — стандартизация взаимодействия и интеграции решений стартапов с цифровыми платформами Татарстана», — объясняет эксперт.
Генеральный директор РТСИМ Айрат Мухаметзянов выделяет проекты, которые соединяют научную и образовательную базу с задачами реального сектора, например, те, которые развиваются в Иннополисе, IT-парке, передовых инженерных школах. «Их ценность для бизнеса — в возможности находить компетенции, выстраивать кооперацию и доводить разработки до применения. Отдельно отмечу инвестиции Татарстана в ИИ-графические мощности. Считаю это стратегически верным решением: доступ к мощностям — одно из ключевых условий развития ИИ. Такая инфраструктура привлекает специалистов и дает командам возможность разрабатывать и испытывать собственные решения. В перспективе это создает основу для новых разработок не только в IT, но и в промышленности, энергетике и других отраслях», — отмечает господин Мухаметзянов.
Последовательное внимание к технологиям и создание условий для их развития он называет сильной стороной Татарстана, а основные сложности связывает с внешними условиями — санкциями и ограничениями, которые затрудняют работу на зарубежных рынках. «Это создает дополнительные барьеры, но одновременно открывает возможности для российских компаний в импортозамещении», — уточняет эксперт.
Руководитель отдела по работе с персоналом ICL Services Камиля Камальдинова рассказывает, что, уверенно входя в число лидеров, регион сохраняет сильную IT-базу: на март 2026 года 684 компании из Татарстана имеют аккредитацию Минцифры России. Она обращает внимание, что технологию можно купить и внедрить за квартал, но самое важное — люди: новые привычки и компетенции команды формируются годами. «Что в Татарстане получается особенно хорошо, так это совместная работа. Власть, бизнес и вузы здесь не просто декларируют партнерство, а регулярно садятся за один стол. Кадровые вопросы перестают быть внутренней задачей одной компании и становятся частью региональной повестки», — подчеркивает госпожа Камальдинова.
Не хватает не людей, а опыта
Насыщенность кадрами в IT-отрасли Татарстана неоднородна. Откровенного дефицита, на первый взгляд, нет. «По нашему опыту, на вакансии откликаются сотни молодых специалистов: выбор есть. В Татарстане сильные вузы, которые дают хорошую подготовку. Главная задача для нас — найти среди выпускников тех, кому действительно интересна наша область: сочетание программирования, инженерии и работы с промышленными процессами», — рассказывает господин Мухаметзянов.
Сайты по поиску работы также показывают, что кандидатов много. Но опытных специалистов уровня senior по-прежнему мало.
«Если смотреть на средние цифры, то кандидатов в IT сегодня больше, чем вакансий. По данным одной из компаний интернет-рекрутмента, в январе — сентябре 2026 года на одну IT-вакансию в России приходилось 23,2 резюме. Это означает высокую конкуренцию среди соискателей. Но дефицит не исчез: он стал точечным. Не хватает не людей, а опыта», — обобщает госпожа Камальдинова.
Поэтому IT-компании подтягивают студентов до нужного уровня, активно сотрудничая с вузами. Опытные специалисты преподают в них, повышая качество подготовки студентов и обеспечивая гармоничный переход от теории к практике.
«Для Татарстана с его промышленной базой особенно важны специалисты, которые умеют соединять IT с отраслевыми задачами: интегрировать системы, работать с производственными данными, внедрять автоматизацию. В области искусственного интеллекта ценны компетенции, позволяющие довести решение до практического применения и оценить его качество. На мой взгляд, сегодня разработчику важно видеть задачу целиком: понимать, где и как будет использоваться его код, как развернуть решение, подключить необходимые инструменты и пройти путь от идеи и прототипа до работающего продукта. Именно сочетание технических навыков и знания отрасли делает специалиста особенно востребованным», — заключает Айрат Мухаметзянов.
ИИ человека не заменит
Дальнейшее развитие республики эксперты IT-отрасли связывают с искусственным интеллектом, который возьмет на себя прежде всего рутинные функции.
«Типовой код, первая линия поддержки, тестирование по сценариям и базовая отчетность уже частично автоматизируются. Вырастет спрос на архитекторов, инженеров ИИ и данных, специалистов по информационной безопасности и на тех, кто встраивает ИИ в бизнес-процессы заказчика. Граница между “айтишником” и “неайтишником” размоется. Конкуренция пойдет не между человеком и ИИ, а между теми, кто умеет с ним работать, и теми, кто не умеет», — подчеркивает Камиля Камальдинова.
Айрат Мухаметзянов также считает, что искусственный интеллект начнет брать на себя все больше типовых операций. При этом возрастет значимость специалистов по цифровым двойникам, промышленному ИИ, интеграции данных и систем управления, кибербезопасности; будет востребована работа по проверке моделей и рекомендаций интеллектуальных систем. «Предприятиям понадобятся люди, которые понимают одновременно технологию производства и возможности цифровых инструментов», — прогнозирует он.
«Развитие искусственного интеллекта существенно повышает производительность и скорость доставки решений, но накладывает повышенные требования к опыту специалистов и способности переработки больших объемов информации. Отрасль будет испытывать дефицит опытных экспертов и значительно усилится проблема выгорания ввиду повышенной скорости работы и объема перерабатываемой информации», — считает Виктор Зубарев.
В связи с этим, предполагает он, еще больше усилится дефицит бизнес аналитиков, системных аналитиков и data-scientist-специалистов, работающих с большими объемами информации.
При этом никто из экспертов не сомневается, что ответственность, критическое мышление и способность работать с другими людьми будут востребованы и через десять, и через двадцать лет.
«Неизменными останутся ответственность за результат перед заказчиком, понимание его бизнеса, системное мышление и умение договариваться. Это подтверждают и данные: в 2026 году в десятку навыков, которые работодатели чаще всего указывают в IT-вакансиях, рядом с SQL, Linux и Python вошли аналитическое мышление и деловая коммуникация. Искусственный интеллект ускоряет ответ, но ставить правильный вопрос и отвечать за решение по-прежнему будет человек», — заключает Камиля Камальдинова.
"Review. Kazan Digital Week". Приложение №2от 29.10.2026, стр. 14