«Окупаемость начинается до производства»

В. Ш.: Разница очень большая. Сразу оговорюсь, что я могу судить только о тех отраслях, где у нас есть собственный опыт: о машиностроении и строительстве. О химии или пищевой промышленности пусть расскажут те, кто работал там. В машиностроении в центре всего — инженерные данные изделия. Отсюда спрос на CAD/CAM/PLM — системы проектирования, подготовки производства и управления жизненным циклом изделия — и на симуляцию технологических процессов. Машиностроителю важно, чтобы конструктор, технолог и станок с числовым программным управлением работали с одной и той же моделью. Если конструктор изменил деталь, изменение должно дойти до программы обработки без ручного переноса. А прежде чем заказывать оснастку и тратить металл, процесс обработки или сборки выгодно прогнать в симуляции.