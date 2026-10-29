Цифровая обкатка

Центральным элементом этой системы стал Иннополис — город, созданный с нуля для развития информационных технологий и высокотехнологичных отраслей. Идею проекта впервые высказал глава Татарстана Рустам Минниханов в послании Госсовету в 2010 году. В 2012 году город основали, а официально открыли в 2015-м. В Иннополисе работают Университет Иннополис и особая экономическая зона, объединяющая технологические компании, стартапы, образовательные и исследовательские проекты. В городе также действует особый правовой режим, который позволяет тестировать беспилотный транспорт и другие цифровые сервисы непосредственно в городской среде.