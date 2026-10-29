Цифровая обкатка
За последние несколько лет Республика Татарстан стала площадкой для испытания цифрового рубля, беспилотного транспорта, дистанционных проверок бизнеса и сервисов в сфере недвижимости. Параллельно здесь создаются собственные решения на базе искусственного интеллекта и формируется инфраструктура для их масштабирования. О том, как Татарстан стал полигоном цифровых экспериментов — в материале Review.
В числе первых
По итогам 2025 года Татарстан занял третье место в рейтинге цифровой трансформации российских регионов. Лидером второй год подряд стала Белгородская область, на втором месте оказались Сахалинская область, Ханты-Мансийский автономный округ и Челябинская область.
Оценка проводилась по 18 показателям. В их числе — доступность государственных услуг, внедрение искусственного интеллекта, цифровая безопасность и импортозамещение программных решений. Таким образом, место Татарстана в рейтинге отражает не только количество электронных сервисов, но и готовность региона использовать цифровые инструменты в управлении, социальной сфере и экономике.
В республике работает более 3,5 тыс. IT-компаний, в отрасли занято 46,4 тыс. специалистов. По прогнозу Министерства цифрового развития Татарстана, в 2026 году выручка IT-сектора должна составить не менее 290 млрд рублей. При этом цифровая трансформация в регионе строится не вокруг одного проекта: в нее входят собственные ИИ-сервисы, пилотные федеральные платформы, городская инфраструктура и программы подготовки кадров.
Иннополис как лаборатория
Центральным элементом этой системы стал Иннополис — город, созданный с нуля для развития информационных технологий и высокотехнологичных отраслей. Идею проекта впервые высказал глава Татарстана Рустам Минниханов в послании Госсовету в 2010 году. В 2012 году город основали, а официально открыли в 2015-м. В Иннополисе работают Университет Иннополис и особая экономическая зона, объединяющая технологические компании, стартапы, образовательные и исследовательские проекты. В городе также действует особый правовой режим, который позволяет тестировать беспилотный транспорт и другие цифровые сервисы непосредственно в городской среде.
Изначально Иннополис задумывался как город для IT-специалистов и площадка, где можно одновременно развивать бизнес, образование и городские технологии. Особый правовой режим позволил тестировать решения в реальной среде, а не только в лабораториях. Сейчас в городе отрабатываются беспилотный транспорт, цифровые сервисы, решения для «умного» города и проекты в области искусственного интеллекта.
Опыт Иннополиса используется за его пределами. Татарстан применяет тот же подход в Казани и других муниципалитетах: сначала новое решение запускается на ограниченной площадке, затем его эффективность оценивается в реальных условиях, после чего сервис может быть расширен на весь регион или предложен другим субъектам.
ИИ в государственном контуре
Одним из наиболее заметных проектов Татарстана за последние годы стала платформа «ГосПромпт». Ее запустили в 2025 году для государственных служащих. На первом этапе сервисом пользовались 426 сотрудников 25 ведомств, а система была рассчитана примерно на 150 задач — от подготовки документов и аналитики до работы с обращениями граждан и нормативными актами.
К октябрю 2026 года «ГосПромпт» вошел в реестр отечественного программного обеспечения. По данным Министерства цифрового развития республики, платформа создана на основе анализа более 2 млн решенных задач и включает 66 отраслевых сценариев. В ее работе одновременно участвуют 15 нейросетей: система сама оценивает запрос и направляет его подходящей модели. Платформа может работать в защищенном облаке на российских серверах или в закрытом контуре заказчика. Среди сценариев — подготовка аналитических материалов, ответов на обращения граждан, проверка нормативных актов и анализ резюме.
Отдельным направлением является использование «ГосПромпта» в образовании. На его базе создан «Ассистент педагога», который анализирует аудиозаписи уроков, оценивает эмоциональный фон занятий и формирует рекомендации для учителя. В дальнейшем такой инструмент может использоваться не только для анализа урока, но и для подготовки материалов, создания персональных заданий и оценки успеваемости. В октябре 2026 года аналогичный ИИ-ассистент начал работать на платформе «Московская электронная школа».
Еще один пример переноса цифровых сервисов из региона в повседневную жизнь — чат-бот «Госуслуги Республики Татарстан» в мессенджере «Макс». Его запустили в августе 2025 года. Через год, к осени-2026, число пользователей превысило 72 тыс., а количество доступных функций достигло 180. За восемь месяцев пользователи провели через бот около 18,7 тыс. платежей на 64,3 млн рублей, из них 50 млн пришлось на оплату жилищно-коммунальных услуг.
Через чат-бот можно записаться к врачу, получить медицинские документы, передать показания счетчиков, оплатить штрафы и госпошлины, проверить автомобиль на штрафстоянке, пополнить транспортную и образовательную карты, а также направить обращение в систему «Народный контроль». В этом случае цифровой эксперимент проверяется не на ограниченной группе специалистов, а сразу на массовом пользовательском сервисе.
Ранее в республике также запустили «Госконсьерж» — сервис онлайн-консультаций с сотрудниками МФЦ. На первом этапе он охватывал семь государственных услуг, позднее планируется добавить еще 34.
Также в Татарстане тестировали цифровой рубль. В 2023 году при участии Минцифры республики в IT-парке имени Бориса Рамеева создавался криптополигон для разъяснения возможностей новой формы денег, апробации цифровых сервисов и проектов на основе блокчейна. В 2025 году в республике сформировали рабочую группу по участию в проекте цифрового рубля, а Татарстан, Чувашия и Ростовская область стали первыми регионами, где тестировались целевые выплаты в цифровой валюте.
Платформа для государства и бизнеса
Республика использует пилотный статус и в менее заметных, но прикладных сферах. В 2022 году Татарстан стал одним из первых регионов, где тестировались дистанционные проверки бизнеса при получении разрешительных документов. Заявитель подавал документы через «Госуслуги», подключался к проверке по видеосвязи через приложение «Инспектор», а результаты получал в личном кабинете. В пилоте участвовали федеральные ведомства, включая Росздравнадзор, Росалкогольрегулирование, Росаккредитацию, Росприроднадзор и Россельхознадзор.
В том же году Татарстан вошел в число пилотных регионов Единой цифровой платформы Национальной системы пространственных данных. Она должна объединить сведения о земле и недвижимости, включая права, кадастровую оценку и характеристики объектов. Задача платформы — сократить сроки получения услуг и убрать лишние административные процедуры для граждан и бизнеса.
В 2024 году Татарстан стал первым регионом, где заказчики заключили цифровые контракты с единственным поставщиком. Система автоматизирует заключение документов и последующий финансовый контроль, а также снижает риск ошибок и разночтений при исполнении закупок. В пилоте участвовали Театр имени Галиаскара Камала, Театр оперы и балета имени Мусы Джалиля, учреждение «Безопасность дорожного движения», Минздрав и Госкомитет по закупкам республики.
В 2025 году регион начал тестировать онлайн-заседания на участках мировых судей с идентификацией участников по биометрии через «Госуслуги». Подключаться к заседаниям можно с личного устройства, а проект может охватить 51 судебный участок.
Еще один пилот касается охраны объектов культурного наследия (ОКН): в 2026 году Татарстан стал первым регионом, где данные об ОКН начали интегрировать с платформой «Наследие.дом.рф» и сведениями Росреестра.
Пилотный подход применяется и в менее очевидных сферах. В 2026 году Татарстан стал одним из регионов, в которых начали оцифровывать данные о захоронениях в рамках федеральной платформы «Управление захоронениями». Специалисты нанесли на карту границы 3,3 тыс. кладбищ, доступ к системе получили 906 органов местного самоуправления.
Беспилотное поле
Еще до появления федеральных поручений по беспилотному общественному транспорту Татарстан использовал Иннополис и ОЭЗ «Алабуга» как площадки для испытаний автономных машин. В Иннополисе по специальному правовому режиму в 2023 году по дорогам курсировали 11 беспилотных автомобилей, которыми управлял один удаленный оператор. В Елабужском районе создавались полигон и центр компетенций для тестирования беспилотного транспорта, а результаты испытаний должны были использоваться при разработке общероссийских стандартов.
Уже в 2026 году Татарстан вошел в число четырех регионов, где по поручению президента России Владимира Путина планируется протестировать беспилотный пассажирский транспорт. В проект также включены Москва, Санкт-Петербург и Сахалинская область. Отдельно предусмотрено привлечение к работе операторов из числа ветеранов боевых действий, участвовавших в специальной военной операции.
Пилотные технологии применяются и в энергетике. В Казани «Росатом» и «Сетевая компания» Татарстана ввели в опытно-промышленную эксплуатацию высокоавтоматизированную подстанцию с централизованной архитектурой «4+». Программно-аппаратный комплекс «Кластер» объединяет вторичные системы подстанции и позволяет запускать функции релейной защиты, управления и контроля качества электроэнергии на универсальных вычислительных модулях. Такой подход должен сократить количество оборудования, объем медных кабельных связей и расходы на монтаж и обслуживание. В конце 2026 года планируется завершить опытно-промышленную эксплуатацию, после чего решение можно будет масштабировать на другие объекты региона и энергосистемы страны.
Цифровые пилоты идут и в сельском хозяйстве. По итогам 2024 года Татарстан стал лидером рейтингов цифровой трансформации агропромышленного комплекса и инноваций в сельском хозяйстве. В хозяйствах тестировались системы контроля доения на базе ИИ, раннего выявления хромоты и оценки упитанности животных. На 2025 год планировалось создание сети из 102 метеостанций и запуск цифрового паспорта животного, который должен собирать более 100 показателей по каждой особи.
Кадры для полигона
Главным ограничением для масштабирования цифровых решений является не только стоимость оборудования и программ, но и нехватка опытных специалистов. В Татарстане в 2026 году для решения этой задачи создали ИИ-полигон на базе Казанского техникума информационных технологий и связи. Площадка включает семь зон и 150 единиц оборудования: вычислительный центр, узлы мобильной, промышленной и коллаборативной робототехники, машинного зрения, беспилотных летательных аппаратов, прототипирования и ремонта.
Студенты смогут не только изучать алгоритмы, но и собирать, программировать и тестировать роботов в условиях, приближенных к производственным. В техникуме также запускается специальность по интеграции решений с использованием ИИ. Образовательную методологию планируют выстраивать с учетом опыта Китая, где робототехника уже активно используется в промышленности и логистике.
Для будущих магистров Татарстан запустил грантовую программу «Алгарыш в сфере искусственного интеллекта». Первые 13 студентов отправились на учебу в университеты Китая и Сингапура. Грант покрывает обучение, перелет, проживание, питание и страховку, а после окончания программы специалисты должны вернуться в республику и работать на местных предприятиях. Кроме того, в 100 школах и 35 колледжах открылись профильные ИИ-кружки.
Подготовка кадров связана и с развитием цифровой инфраструктуры. В Татарстане обновляются серверные мощности и телекоммуникационные сети, а предприятия промышленного сектора уже реализуют сотни цифровых проектов. В рамках программы устранения цифрового неравенства до конца 2026 года мобильная связь должна появиться в 79 небольших населенных пунктах.
Таким образом, Татарстан как полигон цифровых решений работает по принципу последовательной обкатки. Сначала технология получает ограниченный режим и площадку для тестирования, затем проверяется на реальных пользователях, предприятиях или государственных органах. После этого ее либо дорабатывают, либо масштабируют на другие регионы.
"Review. Kazan Digital Week". Приложение №2от 29.10.2026, стр. 10