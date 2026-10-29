«Цифровизация должна измеряться не числом пилотов, а экономическим эффектом»

РИФКАТ МИННИХАНОВ: Форум проводится в седьмой раз, и каждый год мы сознательно добавляем в программу то, чего еще не было. Первое отличие — масштаб деловой части: на сегодня, за несколько дней до начала форума, зарегистрированы представители 72 стран: 16 009 участников только деловой программы. В рамках Kazan Digital Week пройдут 130 секций и 19 питч-сессий стартапов, на которых выступят 813 спикеров. На партнерских конференциях «Наследие в цифре» и «Цифровые технологии и право» в 22 секциях выступят еще 478 спикеров. Всего на данный момент в программе 171 мероприятие, включая секции и питч-сессии, 1291 спикер и 1346 докладов. Часть спикеров выступает в нескольких секциях. Одобрено 397 научных статей. Выставка выросла на треть: она занимает три павильона общей площадью 20 тыс. кв. м.