«Цифровизация должна измеряться не числом пилотов, а экономическим эффектом»
Форум Kazan Digital Week становится в этом году еще более зрелым, более масштабным, чем ранее. Увеличивается количество докладов, расширяется аллея стартапов. Президент Академии наук Республики Татарстан, заместитель председателя организационного комитета Международного форума Kazan Digital Week 2026, доктор технических наук, профессор Рифкат Минниханов рассказывает Review о Международном форуме Kazan Digital Week 2026 с точки зрения организатора: какие запросы государства и бизнеса учитывались при выборе ключевых тем; почему миссия форума нацелена не только на импортозамещение, но и на импортоопережение; какие модели партнерства лучше всего работают на международном уровне и какие итоги прошедших форумов он считает ключевыми.
REVIEW: Рифкат Нургалиевич, что в программе Kazan Digital Week 2026 принципиально отличается от предыдущих лет? Какие новые тематические блоки, форматы или направления появились?
РИФКАТ МИННИХАНОВ: Форум проводится в седьмой раз, и каждый год мы сознательно добавляем в программу то, чего еще не было. Первое отличие — масштаб деловой части: на сегодня, за несколько дней до начала форума, зарегистрированы представители 72 стран: 16 009 участников только деловой программы. В рамках Kazan Digital Week пройдут 130 секций и 19 питч-сессий стартапов, на которых выступят 813 спикеров. На партнерских конференциях «Наследие в цифре» и «Цифровые технологии и право» в 22 секциях выступят еще 478 спикеров. Всего на данный момент в программе 171 мероприятие, включая секции и питч-сессии, 1291 спикер и 1346 докладов. Часть спикеров выступает в нескольких секциях. Одобрено 397 научных статей. Выставка выросла на треть: она занимает три павильона общей площадью 20 тыс. кв. м.
В этом году участникам вновь представят аллею стартапов и зону питч-сессий: 60 IT-проектов, из них 30 российских, 20 — победители международного акселератора IT Park Global Startup Accelerator и 10 — команды-победительницы хакатонов. Впервые в Казани пройдут полуфинал и финал четвертого сезона Международного чемпионата по битве роботов: 313 заявок из 16 стран, 144 команды, призовой фонд 6,6 млн рублей, а минимальный возраст участников снижен с десяти до восьми лет.
Существенно обновлена молодежная и кадровая линия. Запущены новые хакатоны марафона Kazan Digital Legends: всероссийский студенческий хакатон по разработке чат-ботов для национального мессенджера Max совместно с VK и Минобрнауки России — более 4600 заявок от студентов из 245 городов; всероссийский инженерный хакатон по робототехнике и беспилотникам; хакатон ИИ-агентов для государственных и муниципальных служащих. Впервые в повестку форума включен федеральный конкурс «Лучший по профессии»: Татарстан принимает ключевую номинацию «Монтажник радиоэлектронной аппаратуры» с призовым фондом 1,8 млн рублей.
Изменилась и содержательная рамка: общая тема — практическое применение искусственного интеллекта; направление интеллектуальных транспортных систем получило название «Интеллектуальные системы мобильности»; в отраслевой премии «ИТ Лидер» появились новые номинации «Наука и технологии» и «Культура». Программу дополняют 12 сателлитных мероприятий, включая международный модный показ и благотворительный аукцион произведений искусства.
R: Пленарное заседание форума посвящено доверенной цифровой экосистеме и технологическому суверенитету. Почему именно эта рамка выбрана ключевой в 2026 году — что изменилось в отрасли и в запросе бизнеса за последний год?
Р. М.: Тема пленарного заседания точно отражает сдвиг, который произошел за год. Искусственный интеллект перестал быть экспериментом: отрасль перешла от пилотов к промышленному применению, и главным вопросом теперь является не «работает ли технология», а «какой измеримый эффект она дает и можно ли ей доверять». Этому посвящена, в частности, секция «Искусственный интеллект: от пилотов к экономике эффектов», которую проводит АНО «Цифровая экономика».
Запрос бизнеса за год заметно повзрослел. Если раньше компании приходили посмотреть на технологии, то теперь приходят за результатами: в прошлом году 84% участников выставки нашли новых клиентов. По данным Минцифры России, в 2024 году объем реализации отечественных IT-решений вырос более чем на 45% и превысил 4,5 трлн рублей, а численность занятых в отрасли впервые превысила 1 млн человек. Растет и экспорт: по данным правительства России, экспорт российских IT-решений увеличился на 15%, и Татарстан входит в число регионов-лидеров.
Второе измерение — доверие. Массовое внедрение ИИ обострило вопросы безопасности: фишинг, подделки, утечки данных, атаки на модели. Мы вынесли это в отдельную секцию «ИИ без права на ошибку», где говорим о практических мерах — аудите инструментов, защите корпоративных данных, контроле ИИ-агентов — и о принципиальном условии: сохранении человеческого контроля.
Третье измерение — данные: без доверенной среды данных и суверенитета данных экосистема не строится. Татарстан здесь работает предметно: в этом году принята программа развития технологий ИИ до 2030 года с финансированием 1 млрд рублей ежегодно.
R: Технологический суверенитет часто сводят к импортозамещению. Насколько это точное понимание и что, на ваш взгляд, важнее — заменить зарубежные решения или выстроить собственные компетенции полного цикла?
Р. М.: Сводить суверенитет к замещению неточно. Замещение решает тактическую задачу: закрыть критическую зависимость там, где она опасна. Но суверенитет — это способность самим создавать технологии, которые конкурентны не только на внутреннем рынке. Неслучайно миссия форума сформулирована как консолидация научно-технологических активов для решения задач импортозамещения и импортоопережения.
Компетенции полного цикла складываются из четырех звеньев, и мы намеренно выстроили программу так, чтобы каждое из них было видно. Первое звено — наука и данные. На форум поступили 494 научные статьи, 397 приняты в сборник, Татарстан — пилотный субъект по созданию регионального сегмента цифровой платформы «Наука».
Второе — кадры. 6500 государственных и муниципальных служащих республики за год прошли обучение работе с ИИ и сами создали агентов-помощников; инженерный хакатон готовит разработчиков беспилотников; номинация «Монтажник радиоэлектронной аппаратуры» отвечает на дефицит, который в радиоэлектронной промышленности, по данным Минпромторга России, за год вырос более чем вдвое.
Третье — производство и внедрение. На выставке форума — отечественные платформы видеонаблюдения, системы автономного управления транспортом, решения для «умного» города.
И, наконец, четвертое: рынок, включая внешний. «Инфоматика» в этом году поставила смарт-турникеты для крупнейшего стадиона Саудовской Аравии имени короля Фахда в Эр-Рияде, платежное решение «Аксиомика» работает в Таиланде.
Поэтому правильный вопрос не «что заменить», а «что мы умеем создавать сами и кто это покупает». Там, где зависимость критична, замещаем; там, где есть задел, идем на опережение и выходим на экспорт.
R: Форум позиционируется как международная площадка. Какие модели партнерства с зарубежными коллегами сегодня работают лучше всего? Есть ли примеры совместных проектов, которые стартовали именно на площадке форума?
Р. М.: На сегодня зарегистрированы представители 72 стран — делегации, спикеры, экспоненты и журналисты. Ожидаем дипломатические миссии, представителей зарубежных министерств и муниципалитетов — например, участие планируют около 40 представителей Малайзии. Отдельная линия — седьмой круглый стол мэров, который ведет мэр Казани Ильсур Метшин: в нем примут участие руководители муниципалитетов и эксперты из 37 городов из восьми стран; а также секция «Цифровой диалог Россия — АСЕАН».
Лучше всего работают модели, где сразу есть конкретный результат. Первая — международный акселератор IT Park Global Startup Accelerator: в этом году он получил 218 заявок из 24 стран, от Китая и Германии до ОАЭ и Нигерии. 20 отобранных проектов представят разработки в выставочной программе.
Вторая — питч-сессии на аллее стартапов, где команды соревнуются за инвестиции перед экспертами. Показательный пример прошлого года: компания «Сахих Инвест», специализирующаяся на исламском банкинге, на питч-сессии форума заключила коммерческое соглашение с Международным финансовым центром «Астана» на сумму более 9 млн рублей.
Третья — прямой экспорт готовых решений, о котором я уже говорил: Саудовская Аравия, Таиланд.
Работает и модель «форум как переговорная площадка»: все три дня действуют зоны делового общения и переговорные комнаты, мы просим заранее направлять заявки на встречи с иностранными делегациями и формулировать конкретные вопросы.
На форуме 2025 года было подписано более ста соглашений — например, соглашение МУП «Метроэлектротранс» с МТС. Для Татарстана отдельная ниша — исламские финансы: проект TatCoin Центра перспективных экономических исследований Академии наук представлялся на форуме в Абу-Даби и на Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum».
R: В этом году Академия наук РТ отмечает 35-летие. Как за эти годы изменилась роль академической науки в цифровой повестке и какие разработки татарстанских ученых сегодня востребованы в промышленности и IT-секторе?
Р. М.: Академия наук Республики Татарстан создана 30 сентября 1991 года решением первого президента республики Минтимера Шариповича Шаймиева. Отмечу, что указом раиса республики 2027 год объявлен в Татарстане Годом Минтимера Шаймиева: ему исполнится 90 лет.
Фундаментом для академии послужили научные школы Татарстана и двухвековая традиция Казанского университета. За 35 лет Академия наук прошла путь от классической организации фундаментальных исследований до участника формирования научно-технологической повестки республики.
Роль академической науки в цифровой повестке изменилась принципиально: из «поставщика публикаций» она превращается в оператора цифровых инструментов управления наукой и разработчика прикладных решений.
Академия — соорганизатор Kazan Digital Week; Татарстан вошел в число пилотных регионов цифровой платформы «Наука». Мы выступили с инициативой интеграции республиканских информационных ресурсов с ядром платформы — ЕГИСУ НИОКТР, ведем работу по региональному сегменту и цифровому учету грантовой деятельности.
На форуме выступлю по трем темам: опыт Татарстана как пилотного региона домена «Наука и инновации»; интеллектуальная инфраструктура и международное научно-технологическое сотрудничество на секции «Цифровой диалог Россия — АСЕАН: Взгляд на Восток»; технологическая независимость через интеллектуальную мобильность — на профильном круглом столе. Также выступлю с приветственным словом на заседании Росавтодора по интеллектуальным транспортным системам. Основные акценты — воздушные, наземные и водные беспилотники, общая цифровая инфраструктура и подготовка кадров.
Секция домена «Наука и инновации» пройдет 29 октября под модерацией заместителя министра науки и высшего образования России Андрея Владимировича Омельчука. Директор Центра научно-технической информации РТ Арсен Владимирович Савва расскажет о порядке создания регионального сегмента.
Что касается востребованных разработок, то на стенде Академии наук в этом году девять проектов. Назову несколько. TatCoin — модель привлечения исламских финансов на базе блокчейна; ИИ-дизайн рекомбинантных белков человека — биотехнологическое направление; онлайн-ГИС «Культурное наследие Татарстана и татарского народа» — инструмент междисциплинарных исследований и управления наследием; языковые технологии: портал TurkTEL, электронный фонд словарей TATZET — 56 словарей и более тысячи обращений в сутки, приложение «Сзлек», ИИ-платформа изучения языков народов России «На родном»; цифровая платформа научного и промышленного туризма.
В гуманитарной сфере наши ученые на конференции «Наследие в цифре» представят 3D-моделирование объектов ЮНЕСКО, ГИС-реконструкцию маршрутов Великого шелкового пути и концепцию платформы «Календарь Победы».
Показательно, что из 397 статей сборника форума значительную часть представили вузы и научные организации Татарстана.
R: Хакатоны, стартап-сессии, молодежные треки — это «витрина» или реальный лифт для молодых команд? Есть ли примеры проектов, которые выросли из форума в работающий бизнес?
Р. М.: Это лифт, и он работает не три дня форума, а весь год. Марафон Kazan Digital Legends, который Академия наук организует с ноября 2024 года,— это серия отраслевых хакатонов с общим призовым фондом 4,35 млн рублей. Финал — питч-сессия на аллее стартапов в дни форума, где команды выходят к инвесторам и заказчикам.
Примеры конкретны. Команда Университета Иннополис — победитель хакатона «Татар.Бу» — создала решение, которое генерирует точные цифровые копии объектов за минуты. Сегодня эти технологии уже работают, например, в «Газпром нефти». Студенты из Севастополя по итогам хакатона «ЭкоХак: Чистый океан» за несколько дней разработали систему на базе ИИ, которая по спутниковым снимкам находит пластиковый мусор в открытом океане, отличая его от водорослей. Компания «Сахих Инвест» на питч-сессии форума заключила соглашение с МФЦ «Астана» более чем на 9 млн рублей.
Победители инженерного хакатона, помимо призов, получают приглашения на работу и стажировки в компаниях, в том числе зарубежных. Победители студенческого хакатона по чат-ботам для Max будут реализовывать свои решения на платформе национального мессенджера.
Отдельно отмечу «взрослый» трек: в ходе обучения 6500 государственных и муниципальных служащих Татарстана каждый создал собственного ИИ-агента для задач своего подразделения — это тоже результат прикладных форматов, и методику мы готовы передавать другим регионам. Так что витрина — это выставка, а хакатоны и питч-сессии дают командам заказчика, контракт или трудоустройство.
R: Какие деловые итоги форумов Kazan Digital Week прошедших лет вы считаете ключевыми — соглашения, решения?
Р. М.: Динамика форума сама по себе показательна: первые мероприятия в период пандемии собирали более 9 тыс. участников, форум 2025 года — свыше 25 тыс. участников из 61 страны, 1129 спикеров — вдвое больше, чем годом ранее. На полях форума 2025 года подписано более ста соглашений.
Второй ключевой итог — отраслевой. Именно на Kazan Digital Week Минцифры России сообщает ключевые показатели развития отрасли: на прошлом форуме было объявлено о росте реализации отечественных IT-решений в 2024 году более чем на 45%, до суммы свыше 4,5 трлн рублей, и о преодолении рубежа в 1 млн занятых в IT. Форум стал площадкой, где государство сверяет позиции с бизнесом — включая переход к ежемесячному сбору статистики отрасли, который мы обсудим на секции «ИТ по осени считают».
Третий итог — управленческий. По результатам форума принимается не декларативная резолюция, а протокол поручений: за обсуждением следуют проверка решений и совместная работа. Пример реализации — региональный сегмент цифровой платформы «Наука»: после того как в конце 2024 года было принято решение о его создании, Татарстан как пилотный регион ведет системную работу с Минобрнауки России.
Есть и измеримый коммерческий результат: 84% участников прошлогодней выставки нашли новых клиентов — для нас это главный критерий полезности форума.
R: Какие отрасли в Татарстане должны стать локомотивами цифровизации в ближайшие пять лет и что для этого нужно сделать уже сейчас??
Р. М.: Ориентир задан республиканской программой развития технологий искусственного интеллекта до 2030 года — 1 млрд рублей ежегодно, 5 млрд рублей за пять лет, четыре блока: кадры, инфраструктура, отрасли экономики и наука. Локомотивами вижу отрасли, где у Татарстана уже есть и задел, и измеримый эффект.
Первое — нефтегазохимия и промышленность: цифровые двойники, промышленный ИИ, беспилотные системы; решения, выросшие из наших хакатонов, уже применяются в «Газпром нефти».
Второе — автомобилестроение и интеллектуальная мобильность: КамАЗ демонстрирует на форуме технологии автономного управления и взаимодействия автомобиля с инфраструктурой, а 30 октября состоится секция об отечественных разработках для интеллектуальной мобильности как основе технологической независимости.
Третье — телеком и IT: «Таттелеком» с выручкой более 12 млрд рублей внедряет ИИ-платформы видеонаблюдения и коммуникаций, «БАРС Груп», «Инфоматика», «Аксиомика» наращивают экспорт.
Четвертое — городская экономика: ИИ в управлении, транспорте, ЖКХ и безопасности — от проекта «Безопасный город» до решений, которые обсуждает круглый стол мэров.
Пятое — здравоохранение и образование: носимые устройства мониторинга здоровья, медицинские вузы будущего, симуляционные центры.
Отдельно отмечу радиоэлектронику — отрасль с кратным ростом кадрового дефицита, а также новую для нас нишу — креативные индустрии.
R: Что нужно делать уже сейчас?
Р. М.: В отношении кадров — масштабировать обучение ИИ-компетенциям: опыт с 6500 служащими показывает, что работает обучение через решение собственной задачи подразделения; закрывать дефицит в информационной безопасности и радиоэлектронике.
В отношении данных — завершать региональный сегмент платформы «Наука», переводить отраслевую статистику на регулярный сбор, обеспечивать суверенитет данных. Спрос: формировать заказ через хакатоны и питч-сессии с реальными задачами предприятий — так исследовательские проекты доходят до внедрения. И, конечно, безопасность: внедрять доверенный ИИ с сохранением человеческого контроля. Тогда цифровизация будет измеряться не числом пилотов, а экономическим эффектом — именно этому, по сути, и посвящен весь форум.
"Review. Kazan Digital Week". Приложение №2от 29.10.2026, стр. 8