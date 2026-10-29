Правительство Севастополя одобрило проект бюджета на 2027–2029 годы
На заседании правительства Севастополя одобрили проект закона о бюджете города на 2027 год и плановый период 2028 и 2029 годов. Документ направлен на выполнение всех социальных обязательств перед жителями, сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
Главные параметры бюджета-2027: доходы — 81,1 млрд руб., расходы — 86,8 млрд руб. Собственные налоговые и неналоговые доходы в 2027 году составят 50,7 млрд руб. За три года они вырастут, по прогнозу, еще минимум на 10,9 млрд руб.
Отмечается, что бюджет остается социально ориентированным: больше половины расходов — 43,6 млрд руб. — направят на образование, здравоохранение, культуру, спорт и социальную защиту. На зарплаты бюджетникам, пособия, льготы и ОМС заложено 36,3 млрд руб. Внутри социального блока на образование предусмотрено 15,1 млрд руб., на здравоохранение — 11,3 млрд руб., на социальную поддержку — 13,7 млрд руб.
На поддержку участников СВО и членов их семей в 2027 году заложено 3,7 млрд руб. — почти на 1 млрд больше, чем в первоначальном бюджете 2026 года.
На дороги, транспорт, газификацию, благоустройство и коммунальное хозяйство направят 30,8 млрд руб. — около 36% бюджета. На капитальные расходы — строительство и ремонт социальных объектов и инфраструктуры — предусмотрено 26,2 млрд руб.
В ближайшее время проект закона внесут в Законодательное собрание.