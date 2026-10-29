«Удерживать высокие позиции нам помогает внедрение технологий искусственного интеллекта»
Министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан Илья Начвин рассказал Review, о том, какова динамика роста IT-отрасли, насколько сложным был путь цифровой трансформации и какие сложности еще ждут впереди, как в связи с внедрением цифровизации и искусственного интеллекта изменится расклад профессий и чего сегодня ждет республика от граждан в области цифровых технологий.
REVIEW: Илья Сергеевич, какое место в России занимает сейчас Республика Татарстан по уровню цифровизации?
ИЛЬЯ НАЧВИН: Татарстан стабильно входит в число регионов — лидеров по уровню цифровизации в России. По итогам третьего квартала республика заняла первое место в рейтинге руководителей цифровой трансформации (РРЦТ). Удерживать высокие позиции в стране нам во многом помогает внедрение технологий искусственного интеллекта.
В качестве примера на федеральном уровне выделяют татарстанскую платформу «ГосПромпт» — это первый в России ИИ-сервис, созданный специально для работы государственных служащих. Сегодня республика активно развивает возможности этого инструмента и в социальной сфере: на базе платформы запущен и масштабируется «Ассистент педагога». Цифровой помощник анализирует аудиозаписи школьных уроков, оценивает общую вовлеченность класса и дает учителям рекомендации, помогая сделать учебный процесс более эффективным и интерактивным.
R: Татарстан учитывает достижения других стран мира?
И. Н.: В сфере цифровизации Татарстан ориентируется на опыт наиболее технологически зрелых стран, при этом ряд решений республики уже успешно работает на международном рынке. Продукты татарстанских IT-компаний востребованы в самых разных точках мира. Например, телемедицинские комплексы ICL Med поставляются в Узбекистан, платежные сервисы внедряются в Таиланде, а смарт-турникеты компании «Инфоматика» обеспечивают безопасность на крупнейшем международном стадионе в Эр-Рияде.
Республика развивает международные связи и партнерства. В частности, создан совместный татарстанско-катарский IT-хаб для вывода технологических решений на рынок Ближнего Востока. Активно развивается сотрудничество и с Азией: в августе 2026 года был подписан меморандум в области искусственного интеллекта с Шэньчжэньской ассоциацией ИИ. Мировым лидером по внедрению технологий искусственного интеллекта сегодня признан Китай. Чтобы перенять лучшие международные практики, в республике разработали грантовую программу «Алгарыш в сфере ИИ». Благодаря этой инициативе 13 татарстанских студентов сегодня проходят обучение в ведущих университетах Китая и Сингапура.
R: Какова динамика роста IT-отрасли за несколько последних лет?
И. Н.: IT-отрасль Татарстана демонстрирует устойчивый и стабильный рост по многим показателям. Если остановиться только на выручке, то динамика прошлых лет подтверждает эту тенденцию. В 2022 году выручка IT-отрасли Татарстана составляла 157 млрд рублей, в 2023-м — 189 млрд, а в 2024-м — 256 млрд. Валовая выручка IT-компаний за 2025 год составила 296 млрд рублей, что на 9,3% выше запланированных показателей. Ожидается, что по итогам 2026 года выручка отрасли достигнет 318 млрд рублей, а в 2027 году — 344 млрд.
Таким образом, можно смело сказать, что, несмотря на все внешние и внутренние вызовы, IT-отрасль активно развивается и растет.
R: Насколько она привлекательна для населения и сколько жителей республики в ней занято?
И. Н.: IT-индустрия остается одним из самых востребованных направлений на рынке труда. На сегодняшний день в IT-секторе республики официально занято около 46,4 тыс. человек. Высокая привлекательность отрасли для населения подкрепляется уровнем оплаты труда: средняя зарплата в сфере информации и связи достигла 159 тыс. рублей, что в полтора раза выше среднего показателя по экономике республики.
Интерес к технологиям заметен уже на этапе школьного обучения: информатика остается одним из самых популярных предметов по выбору у выпускников. В 2026 году этот экзамен выбрали 23,7 тыс. учеников Татарстана, из которых почти 20,1 тыс. — девятиклассники и 3,6 тыс. — одиннадцатиклассники. На бесплатные курсы федерального проекта «Код будущего» записалось 16,9 тыс. школьников и студентов колледжей. Для обеспечения рынка кадрами система профессионального образования выпускает около 4 тыс. профильных специалистов ежегодно. При этом на рынке не хватает опытных разработчиков, где на одну открытую вакансию приходится в среднем около 2,3 резюме.
R: С какими человеческими и технологическими сложностями вы сталкивались в процессе внедрения «цифры» и как их преодолевали?
И. Н.: Это прежде всего уход зарубежных вендоров и взросление киберугроз. Ответом на это стало создание системной импортозамещенной архитектуры. На сегодняшний день 100% рабочих мест в госсекторе республики (150 тыс.) переведено под управление отечественной операционной системы, в ведомствах внедрены российские офисные пакеты и выполнена миграция почтовых сервисов. Безопасность данных обеспечивает Центр предотвращения киберугроз, который только за прошлый год заблокировал 1,5 млн атак и проанализировал 96 млрд событий безопасности.
Сложности человеческие, на мой взгляд, даже важнее. Цифровизация всегда меняет привычные рабочие процессы, а сотрудники поначалу часто воспринимают ее как дополнительную нагрузку. В республике сделали ставку на системное обучение: в этом году обучение работе с искусственным интеллектом проходят более 6,5 тыс. госслужащих, а практическое обучение ИИ прошли 5 тыс. представителей органов власти во главе с раисом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым. Люди быстрее принимают технологии, когда видят, что алгоритмы снимают с них рутину, а не заменяют их самих. Например, «ГосПромпт» за год решил более 257 тыс. задач и подготовил 27 тыс. документов, поэтому госслужащие сами начали создавать новых ИИ-агентов.
R: Преодоление каких сложностей еще впереди?
И. Н.: Впереди три больших вызова. Первый — кадры: дефицит опытных специалистов, особенно в информационной безопасности, где спрос вырос на 26%. Вторым важным направлением станет внедрение искусственного интеллекта в отрасли экономики (промышленность, здравоохранение, агропромышленный комплекс), а не только в госуправление. Третий вызов связан с необходимостью непрерывной кибербезопасности. С учетом постоянного роста количества хакерских атак безопасность должна закладываться в каждую систему с самого начала.
R: Что посоветуете учитывать коллегам в других регионах, к чему быть готовыми?
И. Н.: Скорее это будут не советы, а то, что мы сами старались учитывать. Во-первых, важно не допускать разрозненной автоматизации ведомств. Эффективнее с самого начала выстраивать единую платформенную архитектуру, которая помогает переиспользовать уже готовые IT-решения в разных структурах, а не закупать их каждый раз заново. Во-вторых, ключевым фактором успеха является подготовка кадров. Обучение сотрудников и подробное объяснение пользы от технологий должны опережать сам процесс их внедрения, иначе новые цифровые инструменты просто не заработают в полную силу.
Татарстан открыт к сотрудничеству и готов делиться опытом с коллегами из других регионов. В частности, на международном форуме Kazan Digital Week мы предложим готовую методику обучения госслужащих работе с искусственным интеллектом, а также наработки по созданию профильных ИИ-агентов, которые можно адаптировать под задачи любого субъекта России.
R: Насколько вы сами с IT «на ты»? Как плотно нужно быть в теме, чтобы видеть «тонкие» места?
И. Н.: До того как возглавить министерство, я почти пять лет работал первым заместителем министра, а еще раньше более десяти лет настраивал автоматизацию аналитики в Государственной жилищной инспекции республики, начинал с должности сисадмина. Так что про IT-отрасль я знаю по реальной операционной работе.
Сам я код не пишу, но вот что действительно необходимо — это четко понимать экономику проектов, логику IT-решений и уметь задавать подрядчикам неудобные вопросы. Именно такие прикладные вопросы помогают сразу отделить работающий и полезный продукт от пустых обещаний.
R: Как вы считаете, ИИ представляет реальную опасность потери людьми навыков и роста зависимости?
И. Н.: Очевидно, что искусственный интеллект заберет у людей часть привычной работы, но взамен он даст им новые компетенции, например, сотрудники научатся управлять ИИ-агентами. Мой вывод такой: ИИ отлично забирает на себя рутину. Это огромный плюс, потому что у человека освобождается время для содержательной работы: анализа, принятия решений и личной ответственности. Но если человек делегирует машине не только рутину, но и саму ответственность, тогда навыки действительно начнут деградировать.
Именно поэтому в Татарстане мы стараемся внедрять ИИ не как замену человеку, а как полезную надстройку. Например, когда госслужащий работает с нашей платформой «ГосПромпт», итоговое решение всегда остается строго за ним. Такое обучение ИИ-грамотности — это лучшая прививка от цифровой зависимости. Тот, кто понимает логику работы нейросети, никогда не станет слепо доверять ей.
R: Какой миф об искусственном интеллекте вам хотелось бы развенчать?
И. Н.: Пожалуй, самый главный миф — это убеждение, что искусственный интеллект работает «сам по себе». Многим кажется, что достаточно купить готовую программу, нажать кнопку, и она сама все сделает как надо. Но нейросеть сама по себе не дает готового результата. Ее эффективность полностью зависит от того, насколько грамотно перестроены рабочие процессы в организации и насколько хорошо подготовлены сотрудники.
R: Насколько высок реальный уровень сокращений с внедрением ИИ? Где ИИ может отодвинуть человека?
И. Н.: Если говорить прямо, то массовых сокращений из-за искусственного интеллекта мы не ждем. Однако трансформация на рынке труда уже идет, хотя приукрашивать ее не стоит. В первую очередь меняются профессии с большой долей однотипных задач. Это обработка документов, первичная аналитика, простые операторские функции и колл-центры. В этих сферах ИИ действительно сокращает время на выполнение работы, поэтому людей на тот же объем операций со временем требуется меньше. При этом высвобождающиеся кадры компенсируются ростом спроса в смежных технологических направлениях. Нам нужны специалисты там, где требуются работа с данными, ответственность и промышленное внедрение. Например, спрос на специалистов по информационной безопасности вырос на 26%.
R: Как изменится пул профессий в Татарстане в ближайшие десять лет? Что останется неизменным?
И. Н.: В ближайшие десять лет на рынке труда Татарстана прочно закрепятся профессии, которых еще недавно просто не существовало. Появятся разработчики и операторы ИИ-агентов, компаниям будут больше нужны инженеры робототехники и беспилотных систем, а также специалисты по анализу данных и промышленному искусственному интеллекту. Мы уже видим эту тенденцию: спрос на специалистов с навыками искусственного интеллекта в Татарстане вырос в 2,7 раза, достигнув 2,2 тыс. вакансий. В республике активно растет ML-сегмент — только в первом полугодии наши компании искали около 100 профильных специалистов по языковым моделям, компьютерному зрению, ИИ-агентам и ML-инженеров, что почти в 1,5 раза больше, чем в прошлом году.
В Татарстане четко видят эти тенденции, поэтому в республике была разработана программа развития ИИ на 2026–2030 годы. Одно из ее ключевых направлений — это кадры. Благодаря этой программе к 2030 году 90 тыс. школьников и студентов республики пройдут профильное обучение в специальных ИИ-кружках.
При этом базовые сферы, где в основе лежат человеческое общение и личная ответственность, останутся неизменными. Врачи, учителя, воспитатели и специалисты социальной сферы будут востребованы всегда. То же самое касается инженерных и рабочих специальностей на таких наших высокотехнологичных производствах, как КамАЗ, «Татнефть» и «Нижнекамскнефтехим». Любая технология лишь меняет инструменты в руках профессионала, но она не способна заменить мастерство и доверие между людьми.
R: Чего сегодня ждет республика от граждан в области цифровых технологий? К чему готовиться и чему учиться?
И. Н.: Если говорить просто, то мы ждем от жителей республики базовой цифровой грамотности. Сейчас она складывается из трех понятных вещей. Первое — это уверенные повседневные навыки: умение пользоваться «Госуслугами», мессенджером «Макс», цифровым ID и проводить безопасные платежи. Второе — ИИ-грамотность. Нужно учиться правильно формулировать задачи для нейросетей и всегда перепроверять то, что выдает машина. Третье, и самое главное,— кибергигиена. Сегодня защита личных данных и сбережений от мошенников стала гораздо важнее умения пользоваться какими-то сложными программами.
Молодежи мы советуем не бояться и смело пробовать себя в инженерии и технологическом бизнесе. В Татарстане для этого создана необходимая экосистема. Например, школьники могут бесплатно освоить IT-профессии на проекте «Код будущего», а студенческие команды мы ждем на отборе стартапов IT-парка.
R: Какой вопрос о цифровизации региона журналисты почти никогда не задают, хотя стоило бы?
И. Н.: Журналисты почти никогда не спрашивают про устойчивость цифровых систем. Всем интересен громкий запуск, он всегда попадает в заголовки. Но никто не спрашивает: кто будет отвечать, если сервис внезапно отключится? Между тем техническое сопровождение — это самая незаметная, но при этом дорогая часть любой цифровизации.
R: IT-отрасль Татарстана в стадии роста. Каковы дальнейшие перспективы, когда она выйдет на плато?
И. Н.: О перспективах IT-отрасли я бы говорил осторожно. Сейчас индустрия продолжает уверенно идти вверх, и для этого есть несколько конкретных драйверов. Во-первых, это наша пятилетняя программа развития искусственного интеллекта до 2030 года с ежегодным финансированием в 1 млрд рублей. Она охватывает сразу четыре важнейших направления: подготовку кадров, инфраструктуру, науку и отраслевые проекты. Во-вторых, мы делаем серьезную ставку на экспорт. По итогам прошлого года продажи российских IT-решений за рубеж выросли на 15%, и в 2026 году мы ожидаем динамику не ниже этой планки. Татарстан здесь стабильно удерживает второе место среди регионов страны.
Кроме того, индустрию подталкивают крупные заказы от нашей промышленности, развитие беспилотных систем, медицинского ИИ и планомерное обновление инфраструктуры связи — от проведения скоростного интернета GPON в дома до федеральной программы устранения цифрового неравенства.
В завершение хочу рассказать про нашу новую инициативу: Татарстан запускает новую меру поддержки для привлечения специалистов из других регионов. Компания нанимает опытных IT-специалистов из других регионов, а республика возмещает часть расходов на их зарплаты. Есть и важное условие: компания должна инвестировать 5% от этой суммы в наши IT-вузы и колледжи. Прием заявок начнется с 2027 года через систему «Электронный бюджет». А открывать компании и привлекать специалистов можно и нужно уже сейчас, чтобы получить субсидию за 2026 год.
Наша задача — помочь татарстанским компаниям привлекать сильных специалистов со всей страны, а крупным IT-компаниям из других регионов — открывать и развивать у нас свои центры разработки.
"Review. Kazan Digital Week". Приложение №2от 29.10.2026, стр. 6