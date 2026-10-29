«Удерживать высокие позиции нам помогает внедрение технологий искусственного интеллекта»

И. Н.: О перспективах IT-отрасли я бы говорил осторожно. Сейчас индустрия продолжает уверенно идти вверх, и для этого есть несколько конкретных драйверов. Во-первых, это наша пятилетняя программа развития искусственного интеллекта до 2030 года с ежегодным финансированием в 1 млрд рублей. Она охватывает сразу четыре важнейших направления: подготовку кадров, инфраструктуру, науку и отраслевые проекты. Во-вторых, мы делаем серьезную ставку на экспорт. По итогам прошлого года продажи российских IT-решений за рубеж выросли на 15%, и в 2026 году мы ожидаем динамику не ниже этой планки. Татарстан здесь стабильно удерживает второе место среди регионов страны.