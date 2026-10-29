Севастополь утвердил прогноз социально-экономического развития на 2027–2029 годы
Правительство Севастополя утвердило прогноз социально-экономического развития города на 2027 год и следующие два года — 2028 и 2029. На его основе будут планировать городской бюджет. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
По его словам, город будет развиваться по базовому сценарию, который учитывает меры господдержки, инвестиционные проекты и задачи, поставленные президентом Владимиром Путиным.
По прогнозу, ВРП Севастополя по итогам 2025 года оценивается в 300,7 млрд руб. (+1,4%), а к 2029 году достигнет 375,7–383,5 млрд руб. Инвестиции остаются ключевым драйвером развития: ежегодно планируют привлекать более 100 млрд руб. Поручение президента перевыполнено — за 2022–2025 годы привлечено 316,3 млрд руб. без учета средств федерального бюджета.
Промышленность останется одной из ключевых отраслей экономики: несмотря на сложности 2026 года, ежегодный рост составит 102–103,1%. Строительство будет расти темпами от 5,3% до 8,2% в год, в том числе благодаря инфраструктурным проектам и федеральным целевым программам. Безработица останется одной из самых низких в стране — не более 0,16% от численности рабочей силы.