Севастополь утвердил прогноз социально-экономического развития на 2027–2029 годы

Промышленность останется одной из ключевых отраслей экономики: несмотря на сложности 2026 года, ежегодный рост составит 102–103,1%. Строительство будет расти темпами от 5,3% до 8,2% в год, в том числе благодаря инфраструктурным проектам и федеральным целевым программам. Безработица останется одной из самых низких в стране — не более 0,16% от численности рабочей силы.