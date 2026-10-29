«Понимание возможностей ТИМ приводит к цифровой трансформации строительства»

СЕРГЕЙ ЕРГОПУЛО: Объяснять не нужно: инженеры уже понимают, что это за технология. Мы можем еще раз акцентировать внимание, что для нас это не просто IT-решение. Оно включает в себя три важных компонента. Первый — это бизнес-процессы, причем везде: в проектном производстве, в закупках, в сооружении, в эксплуатации. Чтобы они были управляемы и достигали результата, они должны быть подробно описаны. Второй компонент — непосредственно информационные технологии: IT-решения, которые должны быть встроены в бизнес-процесс. Обмен заданиями, передача заданий субподрядчику, проверка документации, разработка 3D-модели, рассмотрение ее на предмет коллизий и технических решений — все это должно быть поддержано соответствующими информационными системами. И третий компонент — это люди, которые должны понимать процессы и уметь пользоваться данным им инструментом. И есть еще один крайне важный компонент: команда и вся компания в целом должны быть настроены не на быстрое решение задач сегодняшнего дня, а на устойчивое развитие — на перспективу — и не упускать новые возможности, которые им предоставляет отечественное программное обеспечение.