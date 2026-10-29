Специальная преступная группировка

Схема обмана участников СВО была разработана Рафиком Ахмедовым. Члены ОПГ подбирали одиноких мужчин, не имеющих родственников и близких друзей, чаще тех, кто злоупотребляет алкоголем, имеет большие долги перед кредитными и микрофинансовыми организациями, а также лиц без определенного места жительства. Их убеждали в выгодности заключения контракта на прохождение военной службы в зоне проведения специальной военной операции, при этом утверждали, что их направят не на линию боевого соприкосновения, а на работы по рытью окопов, не связанные с боевыми действиями. Когда «отобранные» кандидаты соглашались, участники группы сопровождали их в Казань, в Центр по оформлению контрактов о прохождении военной службы «Батыр» (в Татарстане разовая выплата за заключение контракта выше, чем в Ульяновске — с 1 января 2026 года она повышена до 2,9 млн руб.). Там под присмотром организаторов преступной схемы кандидаты оформляли контракты, на них регистрировался специальный счет для перечисления платежей, предусмотренных контрактом, и последующих переводов от Минобороны РФ за несение военной службы. По данным следствия, банковские карты обманным путем Рафик Ахмедов сразу брал себе и привязывал их к своему мобильному телефону, а подельники лидера группировки в это время «для дальнейшего введения в заблуждение контрактника оформляли на имя потерпевшего другой счет. Кроме того, в целях исключения возможности связи военнослужащего с его родственниками или знакомыми перед выездом в зону СВО члены преступной группы выдавали телефон каждому бойцу с новым абонентским номером, ссылаясь на якобы существующие требования. Заключивших контракты своих «подшефных» члены ОПГ вели до самого последнего момента и лично доставляли в пункт отправки на СВО. После того как деньги поступали на банковский счет отправленных контрактников, члены ОПГ их тут же обналичивали и делили между собой. Ущерб у контрактников, в зависимости от длительности службы и иных условий, был разный — от 2 млн руб. до 6,3 млн руб. Кандидатов на заключение контракта члены преступной группы подбирали в Новой Малыкле, в Новой Майне, в Димитровграде и Казани.