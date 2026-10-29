Специальная преступная группировка
Мошенники из Ульяновской области присвоили более 25 млн рублей участников СВО
В Ульяновской области мошенники уговаривали граждан заключить контракт с Минобороны на участие в СВО, заранее обманывая, что их не будут направлять на боевые действия. Затем члены ОПГ обманным путем забирали банковские карты и присваивали деньги бойцов, полученные за заключение контракта. Расчет был на то, что специально подыскиваемые одинокие граждане никому не пожалуются на обман и погибнут на линии соприкосновения.
В Ульяновской области завершено расследование уголовного дела пятерых местных жителей, обвиняемых в хищении денежных средств военнослужащих и иных преступлениях, сообщили в четверг, 29 октября, региональные управления СКР и МВД.
В СУ СКР отмечают, что пятерым участникам ОПГ (жители Димитровграда и Новой Малыклы) было предъявлено обвинение в краже с банковского счета организованной группой в особо крупном размере (п. «а» и «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ, до 10 лет лишения свободы). Кроме того, двоих из них обвиняют в вымогательстве группой лиц по предварительному сговору с применением насилия (п. «а» и «в» ч. 2 ст. 163, до семи лет лишения свободы), а также в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести (ч.1 ст. 112 УК РФ, до трех лет лишения свободы).
Сообщается, что преступная деятельность членов ОПГ была пресечена в ходе совместной работы следователей СКР и сотрудников региональных управлений МВД и ФСБ России при силовой поддержке Росгвардии.
В материалах дел говорится, что пятеро участников группировки обманным путем завладевали банковскими счетами участников СВО и присваивали их деньги, полученные от Минобороны РФ за заключение контракта на участие в боевых действиях. Всего, как отмечает следствие, жертвами мошенников стали 10 человек. На них дельцы сумели «заработать» не менее 25 млн руб. Все они не работают, но при обыске у них была обнаружена крупная сумма денег. На имущество обвиняемых наложен арест на сумму 12 млн руб. Среди арестованного имущества автомобили премиум-класса, дорогостоящие ювелирные изделия и прочие предметы роскоши.
По данным источников «Ъ-Волга», ОПГ была создана по инициативе фактически проживающего в Димитровграде жителя Новой Малыклы, 26-летнего Рафика Ахмедова, ранее уже привлекавшегося к уголовной ответственности за совершение преступлений против личности, а также за кражи. По версии следствия, идея формирования преступной группы для хищения денежных средств участников СВО пришла ему еще в 2023 году, и для ее реализации он привлек своего брата Амирхана Ахмедова, а также знакомых ему жителей Димитровграда и Новой Малыклы Александра Маковенко и Андрея Васильева.
Основные преступления, зафиксированные следствием, были совершены с июня 2025 года по февраль 2026 года. Тогда же их и задержали.
Схема обмана участников СВО была разработана Рафиком Ахмедовым. Члены ОПГ подбирали одиноких мужчин, не имеющих родственников и близких друзей, чаще тех, кто злоупотребляет алкоголем, имеет большие долги перед кредитными и микрофинансовыми организациями, а также лиц без определенного места жительства. Их убеждали в выгодности заключения контракта на прохождение военной службы в зоне проведения специальной военной операции, при этом утверждали, что их направят не на линию боевого соприкосновения, а на работы по рытью окопов, не связанные с боевыми действиями. Когда «отобранные» кандидаты соглашались, участники группы сопровождали их в Казань, в Центр по оформлению контрактов о прохождении военной службы «Батыр» (в Татарстане разовая выплата за заключение контракта выше, чем в Ульяновске — с 1 января 2026 года она повышена до 2,9 млн руб.). Там под присмотром организаторов преступной схемы кандидаты оформляли контракты, на них регистрировался специальный счет для перечисления платежей, предусмотренных контрактом, и последующих переводов от Минобороны РФ за несение военной службы. По данным следствия, банковские карты обманным путем Рафик Ахмедов сразу брал себе и привязывал их к своему мобильному телефону, а подельники лидера группировки в это время «для дальнейшего введения в заблуждение контрактника оформляли на имя потерпевшего другой счет. Кроме того, в целях исключения возможности связи военнослужащего с его родственниками или знакомыми перед выездом в зону СВО члены преступной группы выдавали телефон каждому бойцу с новым абонентским номером, ссылаясь на якобы существующие требования. Заключивших контракты своих «подшефных» члены ОПГ вели до самого последнего момента и лично доставляли в пункт отправки на СВО. После того как деньги поступали на банковский счет отправленных контрактников, члены ОПГ их тут же обналичивали и делили между собой. Ущерб у контрактников, в зависимости от длительности службы и иных условий, был разный — от 2 млн руб. до 6,3 млн руб. Кандидатов на заключение контракта члены преступной группы подбирали в Новой Малыкле, в Новой Майне, в Димитровграде и Казани.
Следствие отмечает, что подельники знали, что поддавшиеся обману контрактники на самом деле попадут не на рытье окопов, а на линию соприкосновения. Расчет ОПГ был на то, что там обманутые ими граждане погибнут, а значит, и высказывать недовольство будет некому.
Некоторые из потерпевших выжили. Они и обратились в правоохранительные органы с сообщением о краже их средств.
Рафик Ахмедов вину не признает, давать показания отказывается, воспользовавшись 51-й статьей Конституции РФ. Силовики отмечают, что вина фигурантов доказана, а в ходе следствия всплыли и новые эпизоды: вымогательство и причинение вреда здоровью средней тяжести.