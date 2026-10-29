Петербург приблизился к рекорду солнечного октября 2005 года

«Солнечное сияние в этом октябре получается интересным. В Санкт-Петербурге оно уже преодолело отметку в 100 часов, а такое было только 20 лет назад, в октябре 2005 года солнце светило в городе 115 часов»,— написал господин Колесов в своем Telegram-канале.