Петербург приблизился к рекорду солнечного октября 2005 года
Продолжительность солнечного сияния в Санкт-Петербурге в октябре превысила 100 часов. По этому показателю город приблизился к рекорду 2005 года, когда солнце светило в общей сложности 115 часов за месяц. Об этом сообщил главный синоптик Петербурга Александр Колесов.
«Солнечное сияние в этом октябре получается интересным. В Санкт-Петербурге оно уже преодолело отметку в 100 часов, а такое было только 20 лет назад, в октябре 2005 года солнце светило в городе 115 часов»,— написал господин Колесов в своем Telegram-канале.
По словам синоптика, в пасмурные годы продолжительность солнечного сияния в октябре составляла всего 36–50 часов. В этом году жители города получили значительно больше солнечных дней.
Александр Колесов также отметил, что октябрь в Петербурге выдался очень теплым. По предварительной оценке синоптика, по итогам месяца температура воздуха может занять третье место среди самых высоких показателей за всю историю наблюдений.
В ближайшее время погода изменится: к региону приближается атмосферный фронт из Финляндии. Из-за него дожди ожидаются уже в ночь на пятницу и в течение дня 30 октября. В субботу, 31 октября, осадки должны прекратиться, и солнце может вновь появиться над городом.