Цех рассчитывает на «цифру»

Татарстан предлагает компаниям комплекс мер поддержки. Налоговая программа «кIТык» снижает ставку по УСН с 6 до 1% и с 10% до 5% для более чем 800 IT-компаний, а с 2027 года заработает новая субсидия для привлечения IT-специалистов из других регионов — компенсация до 22% расходов на зарплаты при переезде и до 11% при удаленной работе. Эффект от цифровизации подтверждается цифрами: Республиканская клиническая больница ежегодно экономит до 60 млн рублей на препаратах, а в сельском хозяйстве алгоритмы ранней диагностики снизили число заболеваний маститом в два раза.