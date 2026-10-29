Цех рассчитывает на «цифру»
Промышленность в 2025–2026 годах стала главным драйвером цифровизации в Татарстане, но, как отмечают эксперты, решающую роль играет не отдельная технология, а их связка, все упирается в автоматизацию нижнего уровня. Развитие тормозят дефицит инженеров, дорогие кредиты и зависимость от импортной компонентной базы.
По оценке заместителя министра цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Татарстана Булата Габдрахманова, наибольшую динамику внедрения цифровых технологий в 2025–2026 годах демонстрирует промышленность.
«Первая волна была связана с автоматизацией учета и управления предприятием. Сейчас технологии начинают влиять непосредственно на производственный процесс: компьютерное зрение контролирует качество, предиктивная аналитика позволяет заранее видеть риск отказа оборудования, ИИ помогает оптимизировать технологические режимы, роботизация замещает ручные операции», — говорит он.
На втором месте — государственное управление, где республиканская ИИ-платформа «ГосПромпт» за год выполнила более 257 тыс. задач и подготовила 27 тыс. документов.
Заместитель директора по инновациям Центра развития промышленной робототехники Университета Иннополис Артур Шимановский отмечает, что выделить одну «главную» технологию нельзя: драйвером сейчас выступает их связка. «ИИ работает как сквозной слой, который усиливает все остальное. Промышленная робототехника — это главный физический драйвер, потому что она напрямую закрывает кадровый дефицит», — указывает эксперт.
Плотность роботизации в России растет, цифровые двойники обеспечивают переход к постоянному сопровождению производства, тогда как облака и кибербезопасность формируют фундамент — без распределенных вычислений и защиты подключенного производства ни искусственный интеллект, ни цифровые двойники не заработают в полную силу.
Наиболее проблемный участок, по словам господина Шимановского, — промышленная автоматизация нижнего уровня: ПЛК и контроллеры движения Siemens, Allen-Bradley, Beckhoff, системы ЧПУ Siemens Sinumerik, Fanuc, Heidenhain, сами роботы и их контроллеры.
«Здесь парк копился десятилетиями, и заменить его на лету невозможно — это вопрос совместимости с уже работающими линиями, сервиса, наработанных компетенций интеграторов. По факту примерно 9 из 10 устанавливаемых в стране роботов — зарубежные, доля российских производителей в установках 2024 года около 8,6%», — замечает он.
Ко второму блоку эксперт относит инженерный и корпоративный софт CAD/CAM/PLM, тяжелые MES и ERP, а к третьему — IT-инфраструктуру enterprise-уровня. Самым же критичным он называет компонентную базу: микроэлектронику, чипы, сервоприводы, редукторы и прецизионную механику. По его словам, замена идет, и идет неплохо, но это процесс на годы.
В перспективе ближайших лет Артур Шимановский выделяет три локомотива спроса в республике: нефтегазохимию и нефтепереработку с запросом на предиктивное обслуживание и цифровые двойники непрерывных производств; автомобилестроение и машиностроение — главных заказчиков на сварку, покраску и внутрицеховую логистику; ОЭЗ «Алабуга» и Иннополис, а также АПК с агродронами и автоматизацией переработки.
«Тормозить развитие могут кадровый дефицит инженеров-робототехников и интеграторов; стоимость денег (при нынешней ключевой ставке проекты с окупаемостью три-пять лет становятся чувствительными к кредиту); а также зависимость от импортной компонентной базы и инерция предприятий, которые ждут готовых кейсов соседей и не готовы быть первыми», — считает эксперт.
Татарстан предлагает компаниям комплекс мер поддержки. Налоговая программа «кIТык» снижает ставку по УСН с 6 до 1% и с 10% до 5% для более чем 800 IT-компаний, а с 2027 года заработает новая субсидия для привлечения IT-специалистов из других регионов — компенсация до 22% расходов на зарплаты при переезде и до 11% при удаленной работе. Эффект от цифровизации подтверждается цифрами: Республиканская клиническая больница ежегодно экономит до 60 млн рублей на препаратах, а в сельском хозяйстве алгоритмы ранней диагностики снизили число заболеваний маститом в два раза.
Главным препятствием цифровизации Булат Габдрахманов считает не стоимость и не человеческий фактор, а качество управленческого запроса. «Иногда самая дорогая ошибка цифровизации — это дешевый пилот. Компания быстро закупает какое-то решение, но саму логику рабочих процессов вокруг него не меняет. Через полгода технология на балансе есть, а реального экономического эффекта нет», — говорит замминистра.
Таким образом, если руководитель видит перспективу своего предприятия, доносит свое видение до коллектива и привлекает к внедрению новых технологий профессионалов, проблем обычно не возникает.
"Review. Kazan Digital Week". Приложение №2от 29.10.2026, стр. 3