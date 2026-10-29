Компания из группы «Ростелекома» показала новую разработку для магистральных систем связи
Компания «БУЛАТ», входящая в холдинг «Техновейв» группы «Ростелеком», впервые представила 16-слойную печатную плату шестого класса точности для DWDM-оборудования. Разработку показали посетителям ежегодного отраслевого форума «Территория» в Санкт-Петербурге.
DWDM-системы используют технологию плотного мультиплексирования с разделением по длине волны. Она позволяет передавать большие объемы данных по одному оптическому волокну и служит основой высокоскоростного интернета и магистральных каналов связи между городами и регионами.
Новая печатная плата представляет собой многослойную структуру, позволяющую разместить большое количество электронных компонентов на ограниченной площади. В разработке «БУЛАТА» 16 слоев обеспечивают компактное размещение лазеров, усилителей и процессоров, а также разделение функций: одни слои отвечают за передачу сигналов, другие — за питание, экранирование электромагнитных помех и отвод тепла.
Плата изготовлена по шестому классу точности, который предполагает высокие требования к геометрии проводников и расстояниям между ними. Ширина токопроводящих дорожек составляет около 0,075 мм — это в два-три раза меньше толщины человеческого волоса. Такая точность позволяет разместить сотни высокоскоростных линий передачи данных, снижая риск взаимных помех и потери сигнала.
«Производство 16-слойной печатной платы шестого класса точности для DWDM-системы “БУЛАТ” позволило решить целый комплекс инженерных задач: повысить плотность компоновки элементов, обеспечить необходимые характеристики целостности сигнала, электромагнитную совместимость и эффективный отвод тепла. В целом проект по созданию DWDM-системы стал ярким примером эффективной кооперации заказчика, разработчика и производителя и продемонстрировал возможности российской электронной промышленности в создании сложных решений»,— отметила генеральный директор АНО «Консорциум печатных плат» Ольга Кожуховская.