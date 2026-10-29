Компания из группы «Ростелекома» показала новую разработку для магистральных систем связи

Плата изготовлена по шестому классу точности, который предполагает высокие требования к геометрии проводников и расстояниям между ними. Ширина токопроводящих дорожек составляет около 0,075 мм — это в два-три раза меньше толщины человеческого волоса. Такая точность позволяет разместить сотни высокоскоростных линий передачи данных, снижая риск взаимных помех и потери сигнала.