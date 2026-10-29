Омбудсмен Украины сопроводит жителей Алешек из Анапы в Гомель

В соглашении уточняется, что вылет запланирован на 31 октября 2026 года. В составе украинской делегации — сам Дмитрий Лубинец, два представителя его офиса, два представителя украинских СМИ, представитель аппарата уполномоченного по правам человека в России и представитель группы по координации гуманитарной миссии. Вылет — из анапского аэропорта «Витязево» в аэропорт Гомеля.