Омбудсмен Украины сопроводит жителей Алешек из Анапы в Гомель
Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец приедет в Анапу, чтобы сопровождать жителей Алешек Херсонской области. Маршрут — через белорусский Гомель на территорию Украины. Об этом говорится в соглашении о прекращении огня в Алешках, которое опубликовал Fox News.
Украинская делегация вместе с жителями Алешек, решившими уехать на Украину, прибудет в аэропорт Анапы Краснодарского края. Оттуда их доставит в Гомель военно-транспортный самолет Министерства обороны России, а из Гомеля они отправятся на Украину.
В соглашении уточняется, что вылет запланирован на 31 октября 2026 года. В составе украинской делегации — сам Дмитрий Лубинец, два представителя его офиса, два представителя украинских СМИ, представитель аппарата уполномоченного по правам человека в России и представитель группы по координации гуманитарной миссии. Вылет — из анапского аэропорта «Витязево» в аэропорт Гомеля.