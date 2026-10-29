В Калининграде взыскали 49,8 млн рублей за незаконный вылов

По данным генеральной прокуратуры РФ, незаконную добычу водных биоресурсов выявили при проверке исполнения законодательства в сфере рыболовства и охраны водных биологических ресурсов. После чего прокуратура направила в суд иск с требованием солидарно взыскать с нарушителей вред, причиненный окружающей среде. Иск был удовлетворен судом в полном объеме. Судебное решение уже исполнено, и ущерб на сумму свыше 49,8 млн рублей перечислен в бюджет.