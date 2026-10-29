На транспортную отрасль Вологодчины в 2027 году предполагают потратить 23,8 млрд рублей
В рамках «нулевых чтений» проекта бюджета на 2027 год на транспортную отрасль Вологодской области планируют направить 23,8 млрд рублей, что на 3,5 млрд больше, чем годом ранее. Самыми крупными проектами, требующими больших затрат, стали реконструкция аэропорта и строительство Западного подъезда в Вологде. В совокупности они обойдутся бюджету региона примерно в 6,2 млрд рублей.
По данным законодательного собрания Вологодской области, 3,8 млрд рублей планируется направить на содержание 10 тысяч километров региональных и межмуниципальных дорог. Еще 2,8 млрд рублей выделят на предоставление трех видов субсидий органам местного самоуправления — на дорожную деятельность, обустройство подъездов к участкам для многодетных семей и приобретение в лизинг специализированной техники.
550 млн рублей уйдет на работы на 7 мостах в разных округах области, и часть средств планируют направить на проведение работ на 23 региональных дорогах.