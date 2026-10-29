На транспортную отрасль Вологодчины в 2027 году предполагают потратить 23,8 млрд рублей

В рамках «нулевых чтений» проекта бюджета на 2027 год на транспортную отрасль Вологодской области планируют направить 23,8 млрд рублей, что на 3,5 млрд больше, чем годом ранее. Самыми крупными проектами, требующими больших затрат, стали реконструкция аэропорта и строительство Западного подъезда в Вологде. В совокупности они обойдутся бюджету региона примерно в 6,2 млрд рублей.