Под машиной в Ставрополе нашли самодельное взрывное устройство

На момент публикации подробности о машине и месте находки не раскрыли. В открытых сообщениях нет данных о владельце автомобиля, типе и мощности устройства, времени его установки и способе обнаружения. Неизвестно и то, задержали ли кого-либо. ТАСС передал, что региональные службы проводят проверку.