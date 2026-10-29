Под машиной в Ставрополе нашли самодельное взрывное устройство
В Ставрополе обнаружили самодельное взрывное устройство, закрепленное под автомобилем. Специалисты обезвредили его; никто не пострадал. О происшествии 29 октября ТАСС сообщил со ссылкой на оперативные службы региона.
На момент публикации подробности о машине и месте находки не раскрыли. В открытых сообщениях нет данных о владельце автомобиля, типе и мощности устройства, времени его установки и способе обнаружения. Неизвестно и то, задержали ли кого-либо. ТАСС передал, что региональные службы проводят проверку.
«Было обнаружено взрывное устройство, установленное под автомобилем. Специалисты обезвредили это устройство. Никто не пострадал», — сказал собеседник агентства.
Ранее в декабре 2025 года ФСБ заявила, что предотвратила в Ставрополе попытку подорвать автомобиль военнослужащего. По сообщению ведомства, задержанная собиралась закрепить под машиной устройство мощностью 400 граммов в тротиловом эквиваленте.