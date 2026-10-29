Доиграл займ

В ноябре 2023 года Игорь Пестриков был признан банкротом, его финансовый управляющий получил от Тамары Бихнер подписанное должником соглашение о возврате займа. Согласно документу, в апреле 2022 года она вернула бизнесмену 124 млн руб. с учетом процентов. Информации о возврате денег Иван Кочкуров не поверил, тем более что господин Пестриков заявил, что не расписывался в соглашении о возврате займа. Финуправляющий обратился в суд с заявлением о признании сделки недействительной и восстановлении задолженности перед господином Пестриковым. Господин Кочкуров указывал, что пенсионерка не могла вернуть деньги, поскольку у нее не было таких средств. Кроме того, на момент выдачи займа Игорь Пестриков соответствовал требованиям неплатежеспособности и являлся аффилированным к гос­поже Бихнер лицом.