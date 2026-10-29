Ставропольские аграрии собрали 1,5 млн тонн сахарной свеклы
Аграрии Ставропольского края убрали сахарную свеклу с 65% площадей и собрали более 1,5 млн тонн корнеплодов. Средняя урожайность достигла 632 ц/га — на 208,7 ц/га больше, чем год назад на сопоставимом этапе. Такие данные приводит Минсельхоз края.
Свеклу выращивают в пяти округах: Изобильненском, Кочубеевском, Красногвардейском, Новоалександровском и Труновском. Под культуру отвели 37,2 тыс. га.
Промежуточный сбор уже приблизился к итогам прошлого сезона: в 2025 году край получил около 1,6 млн тонн свеклы. Если нынешняя урожайность сохранится, оставшиеся площади могут заметно увеличить валовой сбор, однако Минсельхоз пока сообщает только результаты уборки на отчетную дату. В начале октября ведомство оценивало сбор в 918 тыс. тонн, а на 9 октября — в 1,098 млн тонн. Тогда свеклу убрали с 17,9 тыс. га, или с 48,1% плана, при урожайности 614,8 ц/га. Новые показатели говорят о дальнейшем росте и сбора, и средней урожайности.
Рост урожайности сопровождает увеличение сахаристости сырья. По данным краевой сводки на 9 октября, дигестия свеклы на заводе «Ставропольсахар» составляла 16,1%. К этому моменту предприятие приняло 305,7 тыс. тонн корнеплодов и переработало 288,8 тыс. тонн. Переработка важна для региона, поскольку хозяйствам нужно не только выкопать свеклу, но и своевременно доставить ее на завод: задержки между уборкой и приемкой могут осложнить работу с быстро портящимся сырьем.
Еще один контекст сезона — зависимость отрасли от импортных семян. В 2026 году доля семян сахарной свеклы отечественной селекции в краевых посевах достигла 14,4%, увеличившись на 5,2 процентного пункта за год. Для получения собственного семенного материала в регионе заложили участки гибридизации площадью 851,8 га и собрали с них более 1 тыс. тонн семян. К 2030 году власти рассчитывают расширить такие участки до 1,04 тыс. га и довести производство до 1,5 тыс. тонн. Это не означает, что край уже обеспечивает себя семенами: нынешняя доля отечественной селекции остается небольшой.
По оценке Института конъюнктуры аграрного рынка, на 20 октября в России убрали 65,1% посевов сахарной свеклы и собрали 34,2 млн тонн, при средней урожайности 457,5 ц/га. Для Ставрополья этот показатель существенно выше, хотя сравнение краевого и общероссийского результата остается предварительным: уборочная кампания продолжается.