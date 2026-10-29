Ставропольские аграрии собрали 1,5 млн тонн сахарной свеклы

Еще один контекст сезона — зависимость отрасли от импортных семян. В 2026 году доля семян сахарной свеклы отечественной селекции в краевых посевах достигла 14,4%, увеличившись на 5,2 процентного пункта за год. Для получения собственного семенного материала в регионе заложили участки гибридизации площадью 851,8 га и собрали с них более 1 тыс. тонн семян. К 2030 году власти рассчитывают расширить такие участки до 1,04 тыс. га и довести производство до 1,5 тыс. тонн. Это не означает, что край уже обеспечивает себя семенами: нынешняя доля отечественной селекции остается небольшой.