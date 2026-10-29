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Выпуск газеты №201«Ъ» Газета
Северо-Запад

В Калининградской области ликвидировали найденную авиабомбу ФАБ-100

В Калининградской области уничтожили авиабомбу ФАБ-100 времен Великой Отечественной войны, обнаруженную в Балтийском городском округе. Боеприпас вывезли из района поселка Павлово и ликвидировали специалисты МЧС России. Об этом сообщили в региональном управлении ведомства.
«29 октября в 14:15 (15:15 мск) из района поселка Павлово на территории Балтийского городского округа пиротехнической группой поисково-спасательного отряда МЧС России по Калининградской области была вывезена и уничтожена авиабомба ФАБ-100 времен Великой Отечественной войны», — говорится в сообщении.
ФАБ-100 — фугасная авиационная бомба массой 100 кг.

Авторы

  • Матвей Николаев
    Матвей Николаев
    онлайн-редактор