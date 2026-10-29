В Калининградской области ликвидировали найденную авиабомбу ФАБ-100

В Калининградской области уничтожили авиабомбу ФАБ-100 времен Великой Отечественной войны, обнаруженную в Балтийском городском округе. Боеприпас вывезли из района поселка Павлово и ликвидировали специалисты МЧС России. Об этом сообщили в региональном управлении ведомства.