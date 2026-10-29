Краснодарский край вошел в топ-15 регионов по росту продаж новостроек
Краснодарский край вошел в топ-15 регионов — лидеров по росту количества сделок на первичном рынке жилья. В сентябре 2026 года в крае заключили 3,2 тыс. сделок — на 63% больше, чем в августе. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили аналитики «Авито Недвижимости».
Сентябрь стал самым активным месяцем 2026 года на первичном рынке жилья в России: рост зарегистрированных ДДУ и ДКП составил 38% к августу и 17% к сентябрю прошлого года. Сделки с ипотекой выросли на 50% к августу — покупатели стремились заключить договоры до изменения условий «Семейной ипотеки» с 1 октября. В сентябре с использованием кредита заключили 71% всех сделок на первичном рынке.
Положительная динамика за месяц отмечена в 72 регионах. Среди топ-15 самый заметный прирост — в Башкортостане (+65%), Краснодарском крае (+63%), Татарстане (+51%), Ростовской (+49%) и Воронежской областях (+43%). Лидерами по продажам стали Московская область, Москва, Санкт-Петербург, Ленинградская и Свердловская области.
В Краснодарском крае квадратный метр лота на первичном рынке в сентябре стоил 199 тыс. руб. За год цена выросла на 3%, за месяц снизилась на 7%.
По итогам сентября средняя стоимость приобретенной квартиры в России составила 9,37 млн руб. (–2,2% год к году), цена квадратного метра — 200,8 тыс. руб. (–1,6%), средняя площадь — 46,7 кв. м (–0,5%). Цена предложения за год выросла на 18% — со 175 тыс. до 208 тыс. руб. В ряде регионов новостройки стали доступнее: в Дагестане «квадрат» подешевел на 8%, в Астраханской области, Ямало-Ненецком АО и Кабардино-Балкарии — на 4% в каждом, в Коми и Бурятии — на 3%, в Приморском крае и Адыгее — на 2%.
Управляющий директор направления первичной недвижимости «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев отметил, что сентябрьский рост был широким: в региональной выборке продажи увеличились к августу в 72 регионах, к сентябрю прошлого года — в 66. По его словам, результаты месяца важно оценивать в контексте изменения условий «Семейной ипотеки», а не воспринимать как новый устойчивый темп продаж.