Краснодарский край вошел в топ-15 регионов по росту продаж новостроек

По итогам сентября средняя стоимость приобретенной квартиры в России составила 9,37 млн руб. (–2,2% год к году), цена квадратного метра — 200,8 тыс. руб. (–1,6%), средняя площадь — 46,7 кв. м (–0,5%). Цена предложения за год выросла на 18% — со 175 тыс. до 208 тыс. руб. В ряде регионов новостройки стали доступнее: в Дагестане «квадрат» подешевел на 8%, в Астраханской области, Ямало-Ненецком АО и Кабардино-Балкарии — на 4% в каждом, в Коми и Бурятии — на 3%, в Приморском крае и Адыгее — на 2%.