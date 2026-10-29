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Выпуск газеты №201«Ъ» Газета
Северо-Запад

Дожди задержатся в Петербурге до вечера 30 октября

На Санкт-Петербург надвигаются продолжительные дожди. Осадки начнутся в ночь на 30 октября и с небольшими перерывами продержатся до вечера пятницы. Об этом 29 октября сообщили в Лаборатории солнечной астрономии.
Петербург накроют продолжительные дожди, но похолодания не ожидается

Петербург накроют продолжительные дожди, но похолодания не ожидается

Евгений Павленко / Коммерсантъ

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По прогнозу, слабый дождь пойдет после полуночи и продолжится примерно до 4–5 часов утра. За это время в городе выпадет около 1 мм осадков. После небольшой паузы дожди возобновятся около 10:00 и будут идти до вечера. За день ожидается еще примерно 3 мм осадков.
При этом существенного похолодания не прогнозируется: Санкт-Петербург остается под влиянием теплого антициклона. В субботу, 31 октября, небо будет облачным, но дождей не ожидается. А в воскресенье, 1 ноября, в городе выглянет солнце, воздух прогреется до +6 градусов.

Авторы

  • Матвей Николаев
    Матвей Николаев
    онлайн-редактор