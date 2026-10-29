Дожди задержатся в Петербурге до вечера 30 октября

По прогнозу, слабый дождь пойдет после полуночи и продолжится примерно до 4–5 часов утра. За это время в городе выпадет около 1 мм осадков. После небольшой паузы дожди возобновятся около 10:00 и будут идти до вечера. За день ожидается еще примерно 3 мм осадков.