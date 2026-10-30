Что такое АПВГК

Минимальный штраф за превышение габаритов — 150 тыс. руб., за перевес — 300 тыс. руб. С июля 2025 года действует штраф в 600 тыс. руб. за нарушение правил остановки в зоне АПВГК. Постановления выносит Ространснадзор. По данным на начало 2026 года, на дорогах работали 588 пунктов, из них 75 на федеральной и 513 на региональной сети. По данным Росавтодора, к концу 2030 года на федеральной дорожной сети будут функционировать 417 пунктов АПВГК, из них 371 — на подведомственных учреждению трассах. На региональных и межмуниципальных дорогах количество АПВГК к 2030 году планировалось довести до 723 единиц.