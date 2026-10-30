Что такое АПВГК
Досье
Автоматические пункты весового и габаритного контроля (АПВГК) включают в себя весы (встроенные в дорожное покрытие) и измерительную рамку с датчиками и камерами.
Пункты взвешивают и измеряют габариты автомобиля на ходу, отправляя данные в единый информцентр (на их основании выносятся решения о штрафах — например, за перевес). Для планирования рейса нужно изучить сведения владельца соответствующей дороги: расположение комплекса само по себе не сообщает допустимую нагрузку на всем маршруте. На соседних участках могут действовать другие ограничения, в том числе временные, обозначенные дорожными знаками.
Минимальный штраф за превышение габаритов — 150 тыс. руб., за перевес — 300 тыс. руб. С июля 2025 года действует штраф в 600 тыс. руб. за нарушение правил остановки в зоне АПВГК. Постановления выносит Ространснадзор. По данным на начало 2026 года, на дорогах работали 588 пунктов, из них 75 на федеральной и 513 на региональной сети. По данным Росавтодора, к концу 2030 года на федеральной дорожной сети будут функционировать 417 пунктов АПВГК, из них 371 — на подведомственных учреждению трассах. На региональных и межмуниципальных дорогах количество АПВГК к 2030 году планировалось довести до 723 единиц.
В июле 2025 года были обнародованы результаты проверки Счетной палаты, показавшие, что в 2019–2024 годах бюджет недополучил почти 26 млрд руб. из-за неработоспособности оборудования АПВГК. По данным аудиторов на октябрь 2024 года, из 579 существовавших на тот момент АПВГК половина по разным причинам не работала.
Газета «Коммерсантъ» №202от 30.10.2026, стр. 4