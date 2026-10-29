Экс-судью Новгородского районного суда приговорили к шести годам колонии за взятку

Бывшего федерального судью Новгородского районного суда Дениса Николаева приговорили к шести годам лишения свободы в колонии строгого режима за получение взятки в размере 500 тыс. рублей. Кроме того, ему назначили штраф в размере 5 млн рублей и запретили на пять лет занимать должности, связанные с осуществлением властных полномочий, на государственной службе, в судебных и правоохранительных органах, а также в органах местного самоуправления.