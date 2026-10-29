Экс-судью Новгородского районного суда приговорили к шести годам колонии за взятку
Бывшего федерального судью Новгородского районного суда Дениса Николаева приговорили к шести годам лишения свободы в колонии строгого режима за получение взятки в размере 500 тыс. рублей. Кроме того, ему назначили штраф в размере 5 млн рублей и запретили на пять лет занимать должности, связанные с осуществлением властных полномочий, на государственной службе, в судебных и правоохранительных органах, а также в органах местного самоуправления.
Как установили следствие и суд, с 12 по 27 апреля 2025 года Николаев получил деньги через посредников за назначение наказания, не связанного с реальным лишением свободы, по уголовному делу об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое находилось у него на рассмотрении.
Уголовное дело в отношении бывшего судьи возбудил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин с согласия Высшей квалификационной коллегии судей РФ. Преступление выявили сотрудники управления ФСБ России по Новгородской области.
Николаева признали виновным в получении взятки в крупном размере по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ. Ранее в отношении посредников по этому делу также вынесли обвинительные приговоры.