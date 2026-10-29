Беглов предложил признать Таллинский прорыв памятной датой

На предложение губернатора практически сразу отреагировал спикер городского парламента Александр Бельский. Председатель ЗакСа заявил об уверенности в том, что не только он, но и коллеги-депутаты «обязательно поддержат» инициативу градоначальника. «Таллинский прорыв 1941 года действительно стал одной из самых трагических и героических страниц Великой Отечественной», — заявил господин Бельский.