Беглов предложил признать Таллинский прорыв памятной датой
Три года назад инициативу уже вносили в Заксобрание Петербурга
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов внес на рассмотрение Законодательного собрания инициативу о включении Дня героического прорыва судов и кораблей Балтийского флота из Таллина в Кронштадт в городской закон о праздниках и памятных датах. Его предлагается отмечать 28 августа, сообщили в пресс-службе Смольного 29 октября.
«Героический Таллинский переход стал примером мужества и самоотверженности советских моряков. На пути морского конвоя были тысячи морских мин, он подвергался атакам вражеской авиации и торпедных катеров, артиллерийским обстрелам. Моряки-балтийцы в тяжелейших условиях выполнили боевую задачу — спасли ядро флота. Многие из них отдали свои жизни. Но этот подвиг помог Ленинграду выстоять», — приводят слова губернатора Беглова в городской администрации.
Как отмечают в Смольном, обновление перечня памятных дат — системная работа по сохранению исторической памяти и укреплению связей между поколениями. Так, за последнее время в Санкт-Петербурге в список включили День героической защиты острова Сухо и День города Мариуполя.
Таллинский прорыв — эвакуация кораблей из осажденного Таллина в Кронштадт в августе 1941 года. Из 225 кораблей и транспортных судов до пункта назначения добрались 163. Во время операции погибли тысячи человек.
На предложение губернатора практически сразу отреагировал спикер городского парламента Александр Бельский. Председатель ЗакСа заявил об уверенности в том, что не только он, но и коллеги-депутаты «обязательно поддержат» инициативу градоначальника. «Таллинский прорыв 1941 года действительно стал одной из самых трагических и героических страниц Великой Отечественной», — заявил господин Бельский.
Отметим, аналогичный законопроект выносили на рассмотрение Законодательного собрания еще в марте 2023 года. Единороссы Всеволод Беликов и Константин Чебыкин предлагали закрепить за 28 августа День героев Таллинского прорыва. Принятие соответствующего закона позволило бы инициативой подчеркнуть общественное признание заслуг ветеранов и жителей блокадного Ленинграда, писали авторы инициативы в пояснительной записке. После этого документ поддержала постоянная комиссия по вопросам правопорядка и законности. Дальнейшего развития инициатива не получила.