Отец ответит за сына

Несмотря на снижение общего количества ДТП в Нижегородской области, в авариях с мототранспортом за три квартала этого года погибли 40 человек — почти на 30% больше, чем за тот же период в прошлом году. Особую тревогу в областном управлении Госавтоинспекции вызывает тот факт, что мототехникой без прав все чаще управляют подростки. В связи с этим ведомство предлагает ужесточить ответственность родителей, чьи дети становятся виновниками ДТП с мотоциклами, с административной до уголовной.