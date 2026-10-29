Отец ответит за сына
Родителей юных нижегородских мотоциклистов хотят наказывать по уголовной статье
Несмотря на снижение общего количества ДТП в Нижегородской области, в авариях с мототранспортом за три квартала этого года погибли 40 человек — почти на 30% больше, чем за тот же период в прошлом году. Особую тревогу в областном управлении Госавтоинспекции вызывает тот факт, что мототехникой без прав все чаще управляют подростки. В связи с этим ведомство предлагает ужесточить ответственность родителей, чьи дети становятся виновниками ДТП с мотоциклами, с административной до уголовной.
В Нижегородской области по итогам трех кварталов 2026 года наблюдается снижение практически всех показателей дорожно-транспортных происшествий, сообщил на пресс-конференции начальник управления Госавтоинспекции ГУ МВД по Нижегородской области Владимир Ежов. Так, общее количество ДТП по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилось на 4,6%, до чуть более 3 тыс., число погибших — до 191 человека (спад на 18,7%), раненых — до 3,9 тыс. (спад на 8,6%).
Отдельно Владимир Ежов остановился на показателях аварийности в ДТП с участием мототранспорта. Их число за три квартала 2026 года сократилось до 525 (в прошлом году — 565, спад на 7,1%), количество раненых — до 559 против 635 человек (снижение на 10,4%). Однако почти на 30% выросло количество погибших — с 31 до 40. В большинстве зафиксированных ДТП (311 случаев) водители не имели прав на вождение мотоцикла или были их лишены.
В общем объеме ДТП каждое третье происшествие происходило по вине подростков, отметил начальник управления ГАИ. За три квартала зафиксировано 408 таких случаев (снижение на 2,2%). Один несовершеннолетний погиб (в прошлом году — шесть человек), количество раненых снизилось с 463 до 459.
Общественный деятель и президент мотоклуба в Нижегородской области Александр Чесноков основными причинами «подростковых» аварий с мотоциклами назвал неспособность управлять такой техникой, а также несоблюдение детьми правил. По мнению президента мотоклуба, у подростков нет времени совершенствовать практику езды, так как на мотоциклах можно передвигаться только восемь-девять месяцев в году. Также многие молодые люди пренебрегают экипировкой, снижающей риск летального исхода при аварии. «Мотоцикл очень сложен в управлении, так как это динамичный вид техники с чувствительными органами управления», — добавил Александр Чесноков, отметив, что подростки склонны самоутверждаться за счет мотоциклов и опасного вождения.
По данным президента мотоклуба, несовершеннолетние, как правило, выбирают для езды питбайки, эндуромотоциклы и классические мопеды. Такая техника, по словам Александра Чеснокова, весит от 50 до 135 кг, разогнаться на ней можно до 90 — 115 км/ч, а конкретно у питбайков зачастую отсутствует светотехника. Масштаб аварийных случаев с детьми на средствах индивидуальной мобильности в рамках всего региона оценить сложно, так как отдельной статистики по этим случаям пока нет.
Руководитель регионального травматологического центра при ГБУЗ НО «Городская клиническая больница № 13 Автозаводского района города Нижнего Новгорода» Дмитрий Рябиков рассказал, что чаще всего после ДТП с мототехникой к ним поступают подростки с открытыми переломами и сочетанными травмами. «У нас был пациент, который, управляя квадроциклом, получил перелом костей голени в 17 лет. Мы ему помогли, но он поступил к нам снова, когда достиг уже 18-летия: получил сочетанную травму, из-за которой, скорее всего, никогда не сядет за руль», — поделился Дмитрий Рябиков.
Владимир Ежов отметил, что региональная полиция готова рассмотреть вариант ужесточения ответственности родителей несовершеннолетних мотоциклистов. Пока родителей привлекают только к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ («Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»). «Многие субъекты РФ сейчас пошли по пути уголовного наказания. Полагаю, что совместно с органами прокуратуры области, судейским сообществом мы проработаем этот вопрос и со следующего года внедрим практику применения этого наказания. Мы должны создать прецедент, чтобы родители задумались», — добавил Владимир Ежов.
Для предотвращения ДТП с мотоциклами на баланс Госавтоинспекции к концу этого года дополнительно поступит 10 эндуромотоциклов. По словам Владимира Ежова, у подразделений ГАИ уже есть 10 трассовых мотоциклов. На них не наносят топографическую окраску для безопасного задержания водителей, в том числе подростков.