Геоскан планирует применять свои беспилотники в Конго для геологоразведки
Группа компаний «Геоскан» заключила соглашение по геологоразведке и внедрению беспилотных авиационных систем (БАС) с Papagallo Congo Ltd. из Республики Конго, сообщили «Ъ СЗ» в пресс-службе «Геоскана».
Документом, подписанным на полях саммита «Россия — Африка», предусматривается проведение на территории Конго комплексных геофизических исследований с использованием БАС, а также обучение специалистов золотодобывающей отрасли, в том числе по обработке данных и использованию программно-аппаратных решений компании.
Кроме того, «Геоскан» планирует использовать свои беспилотники для обнаружения перспективных зон минерализации и подготовки рекомендаций для проведения буровых работ.