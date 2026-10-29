Геоскан планирует применять свои беспилотники в Конго для геологоразведки

Документом, подписанным на полях саммита «Россия — Африка», предусматривается проведение на территории Конго комплексных геофизических исследований с использованием БАС, а также обучение специалистов золотодобывающей отрасли, в том числе по обработке данных и использованию программно-аппаратных решений компании.