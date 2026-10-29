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Выпуск газеты №201«Ъ» Газета
Северо-Запад

Геоскан планирует применять свои беспилотники в Конго для геологоразведки

Группа компаний «Геоскан» заключила соглашение по геологоразведке и внедрению беспилотных авиационных систем (БАС) с Papagallo Congo Ltd. из Республики Конго, сообщили «Ъ СЗ» в пресс-службе «Геоскана».
Документом, подписанным на полях саммита «Россия — Африка», предусматривается проведение на территории Конго комплексных геофизических исследований с использованием БАС, а также обучение специалистов золотодобывающей отрасли, в том числе по обработке данных и использованию программно-аппаратных решений компании.
Кроме того, «Геоскан» планирует использовать свои беспилотники для обнаружения перспективных зон минерализации и подготовки рекомендаций для проведения буровых работ.

Авторы

  • Владимир Колодчук
    Владимир Колодчук
    старший корреспондент отдела бизнеса и финансов