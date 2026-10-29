Официальные курсы валют ЦБ на 30 октября
|Австралийский доллар
|56,9009
|Английский фунт
|107,3073
|Белорусский рубль
|27,3831
|Гонконгский доллар*
|10,2798
|Дирхам ОАЭ
|21,9676
|Доллар США
|80,6761
|Евро
|89,8167
|Индийская рупия**
|84,5938
|Казахстанский тенге**
|17,6499
|Канадский доллар
|57,4780
|Китайский юань
|12,0844
|СДР
|109,0563
|Сингапурский доллар
|63,0036
|Турецкая лира*
|16,2181
|Украинская гривна*
|17,6951
|Шведская крона*
|81,2379
|Швейцарский франк
|97,3526
|Японская иена**
|51,0705
*За 10. **За 100.