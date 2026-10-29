Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №201

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №201«Ъ» Газета
Черноземье

Официальные курсы валют ЦБ на 30 октября

Австралийский доллар56,9009
Английский фунт107,3073
Белорусский рубль27,3831
Гонконгский доллар*10,2798
Дирхам ОАЭ21,9676
Доллар США80,6761
Евро89,8167
Индийская рупия**84,5938
Казахстанский тенге**17,6499
Канадский доллар57,4780
Китайский юань12,0844
СДР109,0563
Сингапурский доллар63,0036
Турецкая лира*16,2181
Украинская гривна*17,6951
Шведская крона*81,2379
Швейцарский франк97,3526
Японская иена**51,0705

*За 10. **За 100.