Экс-главу ЖКХ Тракторозаводского района Волгограда осудили за взятки

Суд установил, что Кобзев дважды лично получил крупные банковские переводы от директоров ООО УК «Планета» и ООО УК «Волжский край» за покровительство, попустительство и незаконное непринятие мер в отношении коммунальных проблем. Он не проводил проверки этих организаций, не инициировал их и не привлекал компании к административной ответственности в сфере ЖКХ, уточнили в пресс-службе.