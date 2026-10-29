Экс-главу ЖКХ Тракторозаводского района Волгограда осудили за взятки
Бывшего чиновника взяли под стражу в зале суда
Тракторозаводский районный суд Волгограда приговорил бывшего начальника жилищно-коммунального отдела администрации района Василия Кобзева к трем с половиной годам колонии строгого режима за шесть эпизодов взяток (п. «в» ч. 5 ст. 290, ч. 3 ст. 290, ч. 1 ст. 291.2 УК РФ). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.
Суд установил, что Кобзев дважды лично получил крупные банковские переводы от директоров ООО УК «Планета» и ООО УК «Волжский край» за покровительство, попустительство и незаконное непринятие мер в отношении коммунальных проблем. Он не проводил проверки этих организаций, не инициировал их и не привлекал компании к административной ответственности в сфере ЖКХ, уточнили в пресс-службе.
Еще трижды он получал взятки от руководителей ООО «ГРАДПРОЕКТИРОВАНИЕ», ООО «МИР» и ООО «Сигма-Юг» за аналогичное бездействие в значительном размере. Также он взял до 10 тыс. руб. у директора ООО «Парадигма» за то же самое.
Помимо срока, суд запретил Кобзеву занимать должности с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в органах власти и местного самоуправления на четыре года. В доход государства конфисковали 762,8 тыс. руб., полученных в качестве взяток. Под стражу осужденного взяли в зале суда.
В сентябре V1.RU сообщал, что экс-директора ООО «Сигма-Юг» Тимофею Бирюкову признали виновным в даче взятки бывшему начальнику отдела ЖКХ. Прокурор запрашивал для него три года колонии и 400 тыс. руб. штрафа. В итоге суд ограничился только штрафом в 200 тыс. руб. и конфискацией мобильного телефона.