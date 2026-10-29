В Карелии поддержали возвращение острову в Ладоге исторического названия Святого Германа
Депутаты Питкярантского района Карелии поддержали инициативу о переименовании острова Сюскюянсаари в Ладожском озере в остров Святого Германа. Решение направили на рассмотрение Законодательного собрания республики. Инициатива связана с историей острова, где расположен Германовский скит Валаамского монастыря.
С предложением о переименовании выступил глава района Сергей Матвеев. Как рассказала председатель комитета парламента Карелии по образованию, культуре, спорту и молодежной политике Татьяна Тишкова, остров неоднократно менял название. С XVII века он был известен как Аресаари (Аренсаари), в 1760-х годах получил имя Йоэнсуу — по названию расположенной неподалеку деревни. Позднее закрепился финский топоним Сюскюянсаари.
После появления на острове скита Валаамского монастыря монахи стали называть его островом Святого Германа — в честь преподобного Германа Валаамского, одного из основателей монашеской жизни на Валааме. В советский период на картах вновь закрепилось финское название.
В 2017 году власти Питкяранты передали Валаамскому монастырю земельный участок на острове, а также расположенную там разрушенную церковь Святого Александра Невского. Годом позже началось восстановление храма.
Татьяна Тишкова приняла участие в заседании районного совета, на котором обсуждалась инициатива. Теперь вопрос о возвращении острову исторического названия предстоит рассмотреть на уровне республиканского парламента.