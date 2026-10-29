В Карелии поддержали возвращение острову в Ладоге исторического названия Святого Германа

С предложением о переименовании выступил глава района Сергей Матвеев. Как рассказала председатель комитета парламента Карелии по образованию, культуре, спорту и молодежной политике Татьяна Тишкова, остров неоднократно менял название. С XVII века он был известен как Аресаари (Аренсаари), в 1760-х годах получил имя Йоэнсуу — по названию расположенной неподалеку деревни. Позднее закрепился финский топоним Сюскюянсаари.