На организаторов концертов Канье Уэста подали 45 исков

В начале августа агентство анонсировало два концерта Канье Уэста на «Газпром Арене», запланированные на 10 и 11 октября. Позднее администрация стадиона, которая первой сообщила о предстоящих выступлениях в социальных сетях, заявила, что договор аренды с организаторами не заключен, а продажа билетов началась без необходимых документов. В SAY Agency, в свою очередь, утверждали, что анонс согласован с площадкой, контракт с артистом подписан, а аванс выплачен.