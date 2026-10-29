На организаторов концертов Канье Уэста подали 45 исков
На организаторов отмененных концертов Канье Уэста подали 45 исков о защите прав потребителей. По состоянию на 29 октября ответчиками по судебным делам выступают компании «Сэй Эдженси» и «Интикетс». Об этом сообщили в сервисе проверки контрагентов Rusprofile, пишет «Газета.Ru».
Как уточнили в сервисе, иски поступили в суды Санкт-Петербурга, Самары, Воронежа, Новосибирска, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга, Якутска, Зеленодольска, Липецка, Краснодара и других городов. Ранее счета ООО «Сэй Эдженси» арестовали в рамках исполнительных производств. Сейчас в отношении компании открыты два таких производства на общую сумму 26 тыс. рублей. При этом действующих решений налоговых органов о приостановлении операций по ее банковским счетам нет.
SAY Agency специализируется на организации концертов зарубежных исполнителей в России. В разные годы агентство проводило выступления Akon, Jason Derulo, DaBaby, Lil Pump, Flo Rida, Al Bano, Vini Vici и других иностранных артистов.
В начале августа агентство анонсировало два концерта Канье Уэста на «Газпром Арене», запланированные на 10 и 11 октября. Позднее администрация стадиона, которая первой сообщила о предстоящих выступлениях в социальных сетях, заявила, что договор аренды с организаторами не заключен, а продажа билетов началась без необходимых документов. В SAY Agency, в свою очередь, утверждали, что анонс согласован с площадкой, контракт с артистом подписан, а аванс выплачен.
30 сентября агентство официально подтвердило отмену концертов рэпера. Заявление появилось через несколько дней после обращения команды артиста.
12 октября покупателям билетов открыли возможность оформить возврат средств за отмененные выступления. Некоторым зрителям удалось подать заявку через сервис Intickets. При этом, по данным Telegram-канала Baza, сервис не вернет покупателям комиссию в размере 10% и может заработать на этом более 300 млн рублей.
ООО «Сэй Эдженси» зарегистрировано в Москве в октябре 2017 года. Основным видом деятельности компании указана работа учреждений культуры и искусства. По 50% уставного капитала принадлежат Татьяне Кондратенко и Анне Субчевой, которая также занимает должность генерального директора.
По итогам 2025 года выручка компании составила 346,2 млн рублей против нуля годом ранее. При этом годовой убыток увеличился с 82 тыс. до 163,1 млн рублей.